Altro colpo grosso per l’IVECO Cus Torino Rugby: battuta la corazzata Verona in trasferta

Il fischio inziale dell’arbitro ha visto gli universitari partire subito con un atteggiamento propositivo al punto che già dopo i primi dieci minuti il Cus Torino si è portato in vantaggio sui padroni di casa per 0–10 grazie a un calcio di punizione trasformato da Zanatta e una meta mirabolante all’ala marcata da Edoardo Telloni anch’essa trasformata da Zanatta.

I padroni di casa del Verona però non tardano a far sentire la loro risposta e danno vita ad una serie di tentativi di attacco che non trovano la conclusione sperata. Nota positiva per i veronesi la mischia che riesce in fase di attacco ad ottenere una meta tecnica muovendo il risultato parziale sul 10–7.

Lo stesso schema si ripropone e i ragazzi dei coach D’angelo, De Carli e Bianco tornano a far valere il proprio gioco riuscendo a muovere il tabellino di altri 10 punti grazie ad un piazzato del cecchino Zanatta e una meta a gioco aperto marcata da Groza in un’azione dal ritmo altissimo che ha infiammato gli animi dei tifosi torinesi presenti sugli spalti. Si fa nuovamente valere la mischia antracite che riesce a marcare un’altra meta prima dello scadere del primo tempo diminuendo così il proprio passivo.

Si va in pausa per l’intervallo con un punteggio parziale tutto sommato in equilibrio tra le due squadre (Verona Rugby 14–20 Cus Torino).

Alla ripresa la squadra degli universitari conquista altri tre punti grazie ad un altro calcio piazzato ma il Verona riparte con più determinazione e, complici anche due cartellini gialli subiti dai ragazzi del CUS, riesce a marcare altre due mete di cui una non trasformata riuscendo a portarsi in vantaggio 26-23.

Mancano pochi minuti allo scadere del tempo regolare e l’IVECO Cus Torino sa che basta costruire un’opportunità e riuscire a concretizzarla per portarsi a casa la vittoria e così ha fatto. I biancoblù hanno sfruttato gli ultimi minuti per riuscire a costruire quell’unica opportunità che poteva valere la vittoria e quando questa si è presentata, Truffa si è dimostrato pronto non solo a coglierla ma anche a farla propria riportando l’IVECO in vantaggio proprio pochi secondi prima che l’arbitro fischiasse la fine di un match emozionante fin all’ultimo. Si conclude così con una vittoria meritata per 26-30 la quinta trasferta dell’anno cussino.

Le dichiarazioni dell’Head Coach D’Angelo: «La partita di oggi rispecchia fortemente sia la nostra identità di squadra che la resilienza e combattività che i ragazzi stanno dimostrando di avere ogni domenica. Il risultato di oggi è il frutto della comunione di questi due concetti. Un applauso enorme al gruppo dei ragazzi per il piacere e il divertimento che ci dona vederli giocare ogni partita.»

La prossima sarà una settimana di pausa per il campionato e Torino ospiterà gli All Blacks per la partita che si terrà il 23 Novembre allo J Stadium. I ragazzi dell’IVECO CUS Torino osserveranno un turno di riposo per poi tornare finalmente a giocare la prima partita in casa al campo A. Albonico il 1° Dicembre 2024 con L’unione Rugby Capitolina.