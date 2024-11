FISI-AOC: Slalom al Pass Thurn, Gigante a Mount Sima e Skeleton a PyeongChang

Domenica 17 novembre vittoria bis per Filippo Della Vite nel secondo Slalom FIS disputato al Pass Thurn, in Austria. Dopo il successo di sabato 16, il poliziotto bergamasco si è ripetuto, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,27”,94/100. Al secondo e al terzo posto due austriaci, Nicolas Gstrein della Sportverein Laegenfeld e Mario Gramshammer della Sportverein Achensaee, staccati rispettivamente di 27/100 e di 57/100. Nei primi venti anche Jacopo Ferretti e Jacopo Claudani dello Skiing, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, mentre il milanese Edoardo Simonelli dell'asd Les Arnauds, è giunto ventesimo a 2”,70/100, superando la delusione di sabato 16, quando era uscito nella prima manche.

Ottimo secondo posto per Carlo Cordone, ventitreenne varazzino dello Sci Club Sansicario Cesana, nel Gigante FIS disputato a Mount Sima in Canada. La gara è stata vinta dall'austriaco Jann Ronner con il tempo totale di 1’,45”,67/100 e con 26/100 di vantaggio su Cordone, mentre al terzo posto si è piazzato il canadese Dylan Timm tesserato per il Fernie Alpine Ski Team e staccato di 94/100.

Le classifiche degli Slalom FIS maschili disputati al Pass Thurn

Slalom Maschile 1

Slalom Maschile 2

La classifica del Gigante FIS disputato a Mount Sima

Gigante Maschile

SKELETON: VALENTINA MARGAGLIO DICIASSETTESIMA E AMEDEO BAGNIS 13° IN COPPA DEL MONDO A PYEONGCHANG

Domenica 17 novembre la pista olimpica di PyeongChang ha ospitato la seconda tappa della Coppa del Mondo di skeleton, senza squilli per gli azzurri. La gara femminile è stata vinta dalla venticinquenne britannica Freya Tarbit, al primo successo in carriera, con il tempo di 1’,44”,68/100 e con un vantaggio di 96/100 nei confronti della tedesca Hannah Heise e di 1”,02/100 sull’austriaca Janine Flock.

Diciassettesimo posto per la casalese Valentina Margaglio delle Fiamme Azzurre a 2”,12/100. Tredicesimo posto invece per il vercellese Amedeo Bagnis (Centro Sportivo Esercito), che a metà gara era a ridosso del podio, con il quarto posto parziale. Alla fine Bagnis ha chiuso ad 1”,21/100 dal tedesco Christopher Grontheer, che ha bissato il successo del giorno precedente, con il tempo totale di 1’,42”,81/100. Come sabato, sul podio anche i due britannici Marcus Wyatt e Matt Weston, staccati rispettivamente di 6/100 e di 50/100. Sabato 23 novembre e domenica 24 è in programma la seconda tappa stagionale, nella località cinese di Yanqing.

Le classifiche della seconda tappa della Coppa del Mondo di skeleton a PyeongChang

Women´s Skeleton

Men´s Skeleton