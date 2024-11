MTS Santena vince in casa contro Trentino Energie Argentario

Partita che poteva risultare ostica per le tigri santenensi che invece vincono con un netto 3-0 subendo ogni tanto la rimonta delle avversarie. La giovane formazione trentina dotata di ottime "altezze" non è riuscita ad arginare il gioco delle santenesi che sono risultate più lucide e ordinate soprattutto in ricezione e difesa.

«Tre punti importanti contro un avversario che, nonostante la giovane età, ha dimostrato il proprio valore e in più occasioni si è rifatta sotto nonostante il vantaggio acquisito. Archiviamo subito questa gara e pensiamo alla prossima fuori casa contro Volpiano: una squadra che non ha bisogno di presentazioni con un sestetto che gioca insieme da tanto tempo e con una grande carica agonistica" queste le parole di coach Manno a fine gara.

Con questi tre punti capitan Destefanis e compagne conquistano la 7 posizione alla pari con il Club Italia, vincitrice a Trescore Balneario e a un punto di distanza dal Libellula Bra che vince in casa contro il Volley Academy di Sondrio.

Nel primo set il coach santenese schiera: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Cantamessa e Destefanis in centro, Riva e Malinov in banda, Formaggio libero. Dai primi scambi si nota subito che entrambe le formazioni non hanno intenzione di cedere nulla e al primo giro di campo è l'Mts che è in svantaggio di un punto, costringendo coach Manno a chiamare il primo time out sull'11 a 12 dopo aver subito un ace.

L'equilibrio fra le due squadre resta fino a fine set quando sul 17 pari è l'Mts a mettere la testa avanti con un attacco dalla seconda linea di Malinov e un ace di Cantamessa. Sul 19-17 è l'allenatore trentino a chiamare il time out discrezionale. Con il turno al servizio di Granieri si arriva alla fine del set: la formazione santenese tiene bene a muro e in difesa, ci pensa Riva a schiacciare forte in diagonale e Nardoianni a mettere a terra il 25 esimo punto del set.

Nel secondo set coach Manno schiera il sestetto base del primo e in questa frazione è la formazione santenese dell'Mts a tenere banco portandosi avanti di 4 punti (6-2), grazie a qualche errore delle ospiti e ad una Malinov scatenata. Il set è praticamente tutto a favore delle tigri santenesi, sul 17-10 entra anche Lazzarin al servizio a dare manforte in difesa. Si arriva così alla fine del set dove Formaggio difende ogni tentativo offensivo della squadra trentina e con due bellissimi attacchi di Nardoianni si chiude il parziale per 25-19.

Nel terzo ed ultimo set si parte ancora una volta con il sestetto base delle due frazioni precedenti. Anche in questo set è la formazione di Destefanis e compagne a dominare e al primo giro di campo sul servizio di Granieri la formazione di casa è già sul 10-6.

Con un tentativo di recupero la formazione trentina si fa sotto arrivando a un punto dalle padrone di casa (15-14), ma ancora una volta col turno al servizio di Granieri, grazie a un "mani out" di Riva, un primo tempo e un muro di Destefanis si arriva al 19-14.

Sul 22-19 entra ancora una volta Lazzarin al posto di Destefanis al servizio e mette a segno un ace nell'ultimo centimetro di campo, portando la formazione santenese sul 23-19. Il match point arriva con un attacco di Malinov sul muro avversario preceduto da due difese fantastiche di Riva. Chiude tutte le ostilità un attacco in primo tempo di Cantamessa per 25-20.

Il prossimo appuntamento delle tigri santenesi sarà a Volpiano con una ostica e conosciutissima Savis Volley Academy alle ore 21 al Palasport di Volpiano.

SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 6 ^ GIORNATA

MTS TECNICAER SANTENA 3

TRENTINO ENERGIE ARGENTARIO TRENTO 0

Parziali (25/20, 25/18, 25/20)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 5, Vione, Malinov 12, Venco , Nardoianni 9, Greco , Riva 11, Lazzarin 1, Cantamessa 10, Destefanis (K) 7 .

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito

Trentino Energie Arg. (TN): Santi, Pedrolli, Groff (k)10, Pixner 8, Costalunga 8, Zara 2, Sfreddo 5, Del Dot 2, Alessi 2.

Liberi: Battistoni, Cramerotti

Allenatori: Martinez, Failoni

Arbitri: Mamertino e Cassone, Valle d'Aosta

Note: durata dell'incontro 1 ora e 26.