Giaguari Torino: le partite della quarta giornata

La Under 15, scesa in campo con alcuni elementi in non perfetta forma fisica, ha dovuto cedere il passo ai Frogs che, con uno scatenato Clementi, hanno segnato 58 punti tenendo i padroni di casa a 38, superandoli quindi in classifica grazie alla differenza punti negli scontro diretti. I Frogs sono andati a segno per primi, ma Mattia Papeo ha subito rimesso le cose a posto con due corse in touchdown entrambe trasformate da Luca Borri su passaggio. A quel punto, però, è salito in cattedra il legnanese Clementi, che ha messo a segno quattro touchdown portando i Frogs in vantaggio 36-22 alla fine del primo tempo.

Dopo un terzo quarto senza segnature, i Frogs hanno allungato ancora ed i Giaguari hanno tentato una rimonta resa difficoltosa dall’infortunio che ha limitato e poi tenuto fuori Mattia Papeo. Prima ha segnato Borri su passaggio di Mattia Di Tommaso (il quale ha dovuto anch’egli lasciare il campo per infortunio), poi Cascianelli ha intercettato il quarterback avversario riportando l’ovale in touchdown ma, sul 48-38 con pochi minuti sul cronometro, i Frogs hanno chiuso la partita con un touchdown di Gallo.

Persa la testa del girone, i Giaguari devono ora guardarsi le spalle dai Blitz Ciriè, vittoriosi a Varese e pericolosamente vicini in classifica con un record di 2-2 contro il 3-1 dei gialloneri.

La trasferta della prossima settimana a Varese potrebbe chiudere il discorso playoff per i Giaguari, ma in caso contrario potrebbe diventare proprio la sfida con i Blitz prevista a fine mese, la partita decisiva per la stagione.

Partita tranquilla e sempre in controllo per la Under 18, invece, che, al netto dello sbandamento iniziale che ha permesso ai Rhinos di portarsi in vantaggio per primi esattamente come una settimana fa a Cernusco, ha poi ripreso in mano le redini del gioco ed ha lasciato poco o nulla ai milanesi, orfani di diversi giocatori impegnati in un torneo di flag football all’estero.

Se la settimana scorsa erano state le corse di Riccardo Brancaleoni a sfiancare la difesa meneghina, questa volta le segnature sono arrivate quasi tutte per via aerea, con Brancaleoni che ha pescato prima Tommaso Bono e poi Giosuè Papeo per il provvisorio vantaggio dei Giaguari per 13-7. Un altro svarione difensivo ha permesso ai Rhinos di mettere il naso avanti 14-13, ma sul kickoff successivo, Anthony Choupo si fa tutto il campo e ritorna il calcio in touchdown per il vantaggio dei padroni di casa. Prima della fine del primo tempo special team ancora sugli scudi con Andrea Liffredo che blocca un punt avversario e Gabriele Della Malva che recupera il pallone e lo riporta in touchdown.

Mentre sul campo del Totta scende una fitta nebbia che impedisce agli spettatori di vedere lo svolgimento delle azioni in campo, i Giaguari piazzano ancora due zampate con Brancaleoni, che imbecca alla perfezione ancora Bono e poi si mette in proprio per andare a segno con una breve corsa sul finire del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo spazio alle riserve, che mettono nelle gambe un po’ di minuti di partita e gara che non ha più nulla da dire.

Come dicevamo in apertura, la vittoria dei Panthers sui Seamen toglie la matematica qualificazione ai playoff ai Giaguari e rimette tutto in discussione, con Parma che si inserisce a sorpresa, dopo tre sconfitte consecutive, nel discorso playoff. Domenica prossima sfida cruciale per i Giaguari, che incroceranno i Seamen Milano in casa loro in una partita che potrebbe, nuovamente, definire la qualificazione in post season per entrambe le squadre.