Tecnoengineering Moncalieri: una battaglia di carattere, ma senza punti a Empoli

L’inizio del primo quarto è subito di marca empolese, che piazza il break del 7-0, con le gialloblù che fanno fatica ad entrare in partita, ma il contro break guidato da Sammartino e Mitreva permette alle Lunette di chiudere il periodo sul 18-14 per le padrone di casa. Nella seconda frazione Colognesi e Ianezic allungano per l’USE, ma Nicora, Mitreva e Salvini fanno rimanere in scia Moncalieri (35-32).

Dopo la pausa lunga le due squadre segnano pochissimo, le difese non concedono nulla e Mitreva non sbaglia il jumper del sorpasso (39-40 a 2:51 dalla fine). La slovacca Tarkovicova, nuovo acquisto della squadra empolese, batte il primo colpo ed il periodo si chiude sul 41-40. Nell’ultimo quarto ancora Mitreva dall’arco regala alle Lunette il +2 (41-43). La giovane Leghissa in due occasioni allunga per le toscane, ma risponde subito Salvini nel pitturato (45-45). A metà periodo prima Colognesi poi Tarkovicova scavano il solco decisivo per le sorti della gara. Moncalieri prova a rimanere li, Salvini prova a dare ancora qualche speranza alle gialloblù con la tripla a 1:16 dalla sirena finale (59-54), ma c’è spazio solo per un passaggio in lunetta di Sammartino che realizza solo un tiro libero e la gara si chiude con la vittoria di Empoli con il risultato finale di 59-55.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per domenica 24 novembre alle ore 18 al PalaEinaudi contro Repower Sanga Milano, gara valida per l’ottava giornata della Techfind Serie A2.

TABELLINI

USE Rosa Scotti Empoli 59

Tecnoengineering Moncalieri 55

Parziali (18-14, 35-32, 41-40)

USE Rosa Scotti Empoli: Leghissa 12, Fischi ne, Colognesi 10, Ruffini 3, Tarkovicova 7, Ianezic 7, Castellani 2, Ndiaye 2, Chelini ne, Casini 2, Antonini 2, Vente 12. All. Cioni.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 6, Ngamene 6, Cordola 2, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele, Grosso 3, Salvini 13, Avagnina 3, Nicora 7, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.