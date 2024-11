Collegno Basket: i Lions pronti a combattere contro la Junior Casale

Turno infrasettimanale per la serie B Interregionale che vedrà scendere in campo domani sera, mercoledì 20 novembre , quasi tutte le compagini per disputare la decima e penultima giornata del girone di andata, che si concluderà il prossimo fine settimana.

Collegno Basket ospita l’AS Junior Libertas sul parquet del PalaCollegno in una situazione di classifica molto delicata. Nonostante le prestazioni dei Lions non rispecchino la posizione di classifica attuale, il bottino raccolto nelle ultime cinque gare vede i biancorossi fermi a quota zero punti e ultima posizione in coabitazione con Serravalle.

Nell’ultima gara disputata al Pala Don Bosco contro College, i ragazzi di coach Comazzi hanno dimostrato più volte di avere tutte le potenzialità per poter vincere la partita, ma come successo in altre gare, la poca lucidità negli ultimi possessi ha compromesso quanto di buono fatto durante tutto il match. Questo il leitmotiv delle ultime uscite contro Oleggio, Gazzada, Serravalle, Crocetta e appunto College. Best player dell’ultima partita capitan Tarditi (22 pt) seguito da Fracasso (20 pt), Milone (15 pt), Castellino (14 pt) e De Bartolomeo (13 pt).

Situazione diversa per la Junior Casale che arriva dalla bella vittoria contro Pavia, terza affermazione consecutiva per i rossoblù, ancora privi di Avonto ai box per la botta rimediata alla coscia sinistra contro Campus Varese. Coach Arioli può fare affidamento su Di Giuliomaria (19 ppp), Sirchia (12.2 ppp), Rosso (9.3 ppp), Formenti (8.3 ppp) e Raiteri, nell’ultimo match sugli scudi con 18 punti e 25 di valutazione. La squadra rossoblù è un avversario complicato da affrontare, la caratteristica principale è quella di lottare su ogni pallone e mettere in campo una “cattiveria” agonistica che le permette di giocare alla pari con chiunque. Dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo i Lions per portare a casa il referto rosa.

Palla a due quindi domani sera, mercoledì 20 novembre, alle ore 21 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family - 5 € biglietto singolo - 3 € biglietto ridotto). Gli arbitri dell’incontro saranno i Sig.ri Dell’Accio Davide (Primo Arbitro) e Quattrocchi Simone (Secondo Arbitro).