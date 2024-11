FIBS: Sabrina Olivero e Marco Mannucci eletti al Consiglio Federale FIBS

Essere eletti nel Consiglio Federale della FIBS rappresenta per noi una grande responsabilità e un incentivo a lavorare per il bene comune del movimento . Innanzitutto, vogliamo riconoscere con rispetto la vittoria del nuovo presidente, Marco Mazzieri, e della sua squadra . A lui e a tutti coloro che lo sostengono auguriamo un cammino ricco di successi, con la speranza che il nostro movimento possa crescere insieme. Siamo pronti a lavorare al fianco di tutti, nella convinzione che il bene dello sport debba sempre prevalere su ogni interesse personale.

Desideriamo però rendere omaggio al presidente uscente, Andrea Marcon, per il suo impegno e la dedizione che ha messo nel suo lavoro per il bene del nostro sport. In un periodo di grande difficoltà, ha guidato la Federazione con serietà e determinazione. Purtroppo, in questi giorni di transizione, il rispetto che avrebbe meritato non sempre gli è stato riconosciuto. Ogni cambiamento porta con sé nuove opportunità di crescita, ma è altrettanto importante preservare quanto ha prodotto risultati positivi, dai progetti in corso, alle sponsorizzazioni, ai rapporti creati con le Istituzioni, nella certezza che i richiami letti sui social alla “Siberia” e “Pulizie” rimarranno il pensiero di qualche leone da tastiera.

Le esperienze che abbiamo accumulato nel corso dei nostri anni di impegno nella FIBS, 6 mandati elettivi nel complesso a tra consiliature regionali, nazionali ed internazionali, ci hanno permesso di conoscere e comprendere appieno le sfide e le potenzialità dei nostri sport. Abbiamo avuto l'onore di rappresentare la Federazione in tante occasioni, lavorando fianco a fianco con istituzioni e organismi sportivi a tutti i livelli, imparando inoltre ad apprezzare molto bene la complessità della macchina federale. È questa esperienza che ora vogliamo mettere a disposizione della Federazione, quando e se riconosciuta, quando e se richiesta, con l’unico obiettivo di contribuire al suo rafforzamento, a partire dalle prime e più importanti decisioni che devono essere prese per avviare la macchina.

Desideriamo essere molto chiari: il nostro impegno non sarà mai per polemiche sterili o per combattere battaglie inutili. Intendiamo svolgere una opposizione ferma, ma sempre leale e costruttiva. Non vediamo l’opposizione come un atto di distruzione, ma come una sfida per stimolare un dialogo aperto e sincero, per mettere in discussione le scelte quando necessario e proporre soluzioni che siano realmente nell’interesse di tutti, nell’unica sede deputata a farlo: il Consiglio Federale. In particolare, ci impegneremo a portare avanti i progetti già avviati, perché crediamo fermamente che i percorsi iniziati non debbano essere interrotti. La nostra priorità è fare in modo che ogni voce venga ascoltata, ogni bisogno venga preso in considerazione. Solo così possiamo costruire insieme un futuro solido e duraturo, dove ogni componente del movimento si senta parte di un progetto comune.

Per noi, lavorare insieme non è solo una scelta, è una missione. Ogni decisione, ogni passo che faremo, sarà sempre orientato al miglioramento continuo, alla crescita di tutte le nostre discipline.

La nostra voce sarà sempre presente quando sarà necessario farla sentire, ma sempre con rispetto e con la volontà di contribuire in modo positivo e costruttivo. Il nostro obiettivo rimane uno solo: vedere lo sport che amiamo crescere, prosperare e regalare soddisfazioni a tutti coloro che vi sono coinvolti.

Ringraziamo di cuore le tante società che hanno scelto di darci fiducia: la ricambieremo continuando a lavorare con passione. Un ringraziamento speciale va anche a chi ha corso al nostro fianco in questa sfida: i nostri compagni di cammino che, pur non essendo stati eletti, hanno messo a disposizione la loro esperienza e competenza. Il loro contributo è stato fondamentale e siamo convinti che le loro capacità debbano continuare a essere valorizzate anche in futuro.

Marco MANNUCCI

Sabrina OLIVERO

Consiglieri Federali FIBS