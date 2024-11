VTT: grande impegno nella formazione e collaborazioni illustri

In tale ottica deve essere letto il rapporto di collaborazione stretto con il preparatore fisico Marco Panichi, da alcuni mesi entrato a far parte dello staff di Jannik Sinner dopo aver seguito per diversi anni l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic e aver dato suggerimenti fondamentali per migliorarne il rendimento del diritto.

Romano, classe 1964, ha incontrato durante le Nitto ATP Finals di Torino, presso l’Hotel Principi di Piemonte, il dirigente della VTT Enrico Gramaglia e l’insegnante della Scuola Tennis Fulvio Consoli, conoscente di lunga data del preparatore. L’occasione è stata propizia per porre le basi della collaborazione che nel 2025 vedrà Panichi presente per un paio di giornate a stagione presso il Tennistadium, struttura nella quale la VTT opera.