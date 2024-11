IBSA Next Gen Cup 2024/25: a Varese parte la nuova avventura dell’Allianz Derthona vice campione in carica

Reduce dalla grandiosa cavalcata della passata stagione, dove si arrese nella finalissima contro l'EA7 Emporio Armani Milano, la squadra allenata da Luca Ansaloni riparte dalla quattro giorni di Varese in programma da giovedì 21 a domenica 24 novembre nel torneo di Legabasket riservato alle formazioni Under 19 Eccellenza dei sedici club di Serie A.

LE AVVERSARIE I Leoni bianconeri sono inseriti nel Girone A insieme a Academy Scafati Basket, Dolomiti Energia Trentino, Estra Pistoia, Napolibasket, Vanoli Cremona, Virtus EmilBanca Bologna e i padroni di casa della Pallacanestro Varese. Nel Girone B spazio a Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso, Pallacanestro Trieste, Pollini Brescia, Trapani Shark, Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia e i campioni in carica di Milano. Anche quest’anno le sedici formazioni calcheranno, nel primo concentramento varesino, il campo dell’Itelyum Arena di Masnago e del Campus di Via Pirandello in cui sono state suddivise le dispute delle partite, che per Tortona inizieranno con il confronto di domani alle ore 16 con l’Estra Pistoia.

FORMULA Alla Final Eight fissata a Brescia dal 21 al 23 febbraio 2025 si qualificheranno le prime quattro squadre classificate di ogni girone che usciranno fuori al termine delle due tappe di qualificazione, con la seconda in programma dal 2 al 4 gennaio a Rimini. La Final Eight sarà organizzata in quarti di finale incrociati a eliminazione diretta, cui seguiranno le semifinali e la finale per l’assegnazione del titolo.

NOVITÀ Anche questa edizione della IBSA Next Gen Cup fungerà da laboratorio di sperimentazione, nelle intenzioni degli organizzatori. Sono rimaste invariate alcune regole tecniche aggiunte lo scorso anno, sul raggiungimento del bonus al sesto fallo di squadra con 1 punto-bonus assegnato alla formazione avversaria in aggiunta ad un tiro libero, sull’eliminazione del possesso alternato con la contesa amministrata con un salto a due, sulla durata di 5 minuti dell’intervallo tra secondo e terzo quarto e sul Target Score, quest’ultimo in vigore nella Final Eight. Queste le novità del regolamento: in regime di bonus, il fallo su azione di tiro e tiro sbagliato porterà ad 1 punto-bonus più un tiro libero; il fallo su azione di tiro e tiro realizzato porterà a canestro convalidato e 1 punto-bonus senza libero aggiuntivo; fallo antisportivo equivarrà a 1 punto-bonus più tiro libero e rimessa a favore; eliminazione della regola del punto-bonus nel caso in cui pressando a tutto campo e recuperando il pallone nella metà campo avversaria una squadra realizzi un canestro nel possesso generato dal recupero.

WORKSHOP A contorno dell’evento sarà sempre presente l’aspetto educational riservato ai giocatori e, nuova introduzione, anche allo staff, a cura di A Better Basketball. Si parte venerdì 22 con il workshop dedicato alle squadre con relatori Stefano Bossi, giocatore della Serie A della Pall. Trieste, l’ex giocatore Tommaso Marino e Elena Boschiroli dell’area Orientamento di Umana S.p.A.. La sera di sabato 23 sarà dedicata agli staff tecnici, dirigenziali, atletici e medici delle società con relatore l’avvocato Jacopo Tognon, docente di Politiche dello Sport e Integrità e di Diritto delle attività sportive presso l’Università di Padova.



DICHIARAZIONI Il presidente del settore giovanile del Derthona Basket, Claudio Coffano: «Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno partiamo con molta più esperienza. Nella scorsa stagione siamo stati autori di una fantastica cavalcata, ora iniziamo invece con la necessità di testare la squadra contro le altre formazioni giovanili della Serie A, mettendo il massimo impegno in ogni partita. Dopo la prima tappa di Varese avremo una visione più chiara delle nostre capacità e potenzialità. Sulla carta Trento sembra essere la più temibile tra le squadre che incontreremo nella fase iniziale, ma abbiamo fiducia in noi stessi e puntiamo sicuramente a qualificarci per la fase finale».

Luca Ansaloni, capoallenatore dell’Allianz: «Siamo pronti per la nostra quarta edizione della Next Gen, un'opportunità entusiasmante, soprattutto per i ragazzi. È un'esperienza fantastica da vivere con grande emozione e attesa, anche a livello mediatico. Dal punto di vista organizzativo e tecnico, con l’unico prestito a disposizione che ogni squadra può avere, il torneo si presenta molto stimolante. Sarà sicuramente impegnativo per tutti, anche per lo staff, affrontare molte partite ravvicinate contro squadre di alto livello che non incontriamo abitualmente nel nostro campionato. È un appuntamento imperdibile e speriamo di viverlo al meglio, cercando di dare il meglio di noi stessi, soprattutto sotto l'aspetto sportivo».

MEDIA Tutte le partite del concentramento di Varese saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale di Legabasket, sul canale YouTube di Italhoop e, alcune, sul canale Twitch di Italbasket.



ROSTER Questo l’organico e lo staff dell’Allianz Derthona per la tappa di Varese:

Bruno Farias (180 cm, 2006, play)

Davide Borasi (193 cm, 2007, ala)

Armin Korlatovic (202 cm, 2007, centro)

Tommaso Diodati (195 cm, 2006, ala)

Andrija Josovic (202 cm, 2006, ala)

Werther Bellinaso (194 cm, 2008, guardia)

Gabriele Fonio Fracchia (188 cm, 2007, guardia)

Marco Fogliato (196 cm, 2007, guardia)

Oumane Cherif Cissè (201 cm, 2006, centro)

Emilio Albertinazzi (187 cm, 2007, guardia)

Edoardo Aprile (192 cm, 2005, guardia)

Giacomo Brizzi (202 cm, 2006, ala)

Pietro Lisini (197 cm, 2005, ala)

Adriano Bazan (192 cm, 2006, guardia)



Head Coach: Luca Ansaloni

Assistenti: Andrea Fanaletti, Giulio Lombardi

Preparatore atletico: Marco Paccioni

Fisioterapista: Andrea Cacciatore

Dirigente accompagnatore: Diego Manassero



CALENDARIO Di seguito tutte le partite del Girone A nel concentramento di Varese:



Giovedì 21 novembre

ore 14:00 (Itelyum Arena): Virtus EmilBanca Bologna – Dolomiti Energia Trentino

ore 16:00 (Itelyum Arena): Estra Pistoia – Allianz Derthona Tortona

ore 18:00 (Itelyum Arena): Napolibasket – Vanoli Cremona

ore 20:00 (Itelyum Arena): Pall. Varese – Academy Scafati Basket

Venerdì 22 novembre

ore 11:30 (Campus): Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Cremona

ore 13:30 (Campus): Allianz Derthona Tortona - Napolibasket

ore 15:30 (Campus): Academy Scafati Basket – Estra Pistoia

ore 18:00 (Itelyum Arena): Pall. Varese – Virtus EmilBanca Bologna

Sabato 23 novembre

ore 12:00 (Itelyum Arena): Estra Pistoia – Napolibasket

ore 13:30 (Campus): Dolomiti Energia Trentino - Academy Scafati Basket

ore 15:30 (Campus): Vanoli Cremona - Virtus EmilBanca Bologna

ore 18:00 (Itelyum Arena): Allianz Derthona Tortona – Pall. Varese



Domenica 24 novembre

ore 09:00 (Campus): Academy Scafati Basket – Napolibasket

ore 11:00 (Campus): Virtus EmilBanca Bologna – Allianz Derthona Tortona

ore 13:00 (Campus): Vanoli Cremona – Estra Pistoia

ore 15:30 (Itelyum Arena): Pall. Varese – Dolomiti Energia Trentino