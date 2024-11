Collegno Basket ritrova il sorriso, netta vittoria contro Casale

Collegno Basket si impone con autorità contro AS Junior Libertas . Il risultato finale evidenzia la superiorità tecnica e tattica dei padroni di casa in questa gara. I Lions mostrano fin dall’inizio grande fluidità offensiva, guidati da un De Bartolomeo ispiratissimo, capace di creare occasioni per sé e per i compagni. Le triple biancorosse, in particolare di Quagliotto, Grillo e Castellino hanno scavato il solco, le giocate di Milone lo hanno consolidato, mentre Tarditi e Obase hanno dominato sotto canestro.

Casale fatica a entrare in partita, affidandosi ai singoli. Formenti, miglior marcatore della gara con 25 punti, e Di Giuliomaria (17) cercano di mantenere vive le speranze, ma i rossoblù non riescono a contrastare l’intensità di Collegno. La gestione della gara da parte di coach Comazzi si dimostra impeccabile, con la squadra che mantiene alta la concentrazione anche nei momenti di pressione.

L’analisi dei tabellini conferma il successo corale dei Lions, con sei giocatori in doppia cifra: De Bartolomeo (15 punti), Milone (14), Fracasso (13), Tarditi (13), Quagliotto (12) e Grillo (11). Dall’altra parte, i terminali offensivi di Casale sono quasi esclusivamente Formenti (25) e Di Giuliomaria (17), con Jovanovic (15) e Raiteri (12) a supportarli.

La gara si chiude con un dominio complessivo dei Lions, che controllano ritmo, precisione e gestione dei possessi. Un risultato che conferma il lavoro che i ragazzi di coach Comazzi svolgono quotidianamente in palestra.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Casale risponde con Bovo, Sirchia, Di Giuliomaria, Jovanovic, Rosso.

Collegno parte forte grazie alla coppia De Bartolomeo-Fracasso che si divide equamente i 12 punti messi a referto e conduce i Lions al primo break sul 12-6. Le triple di Castellino e capitan Tarditi consolidano il vantaggio, mentre Casale fatica a rispondere nonostante i tentativi di Di Giuliomaria e Raiteri. Il primo quarto si chiude sul 30-15, con Collegno in pieno controllo.

Nel secondo periodo, i biancorossi non rallentano. Grillo colpisce due volte dall’arco, e un ispiratissimo Tarditi sigla il massimo vantaggio (47-24). Casale tenta di reagire con Di Giuliomaria e Formenti, ma la difesa di Collegno regge e il punteggio all’intervallo è 55-36.

Durante l'intervallo, momento di festa dedicato ai mini Leoncini, premiati dal consigliere regionale Francesco Mosso con il prestigioso riconoscimento "The Lion Hearth".

Il terzo periodo è marchiato a fuoco da Quagliotto, che piazza quattro triple in sequenza servito magistralmente da De Bartolomeo. Casale prova a rimanere in scia con Formenti, ma i 5 punti finali di Milone consolidano il +20 (75-55).

Nell’ultimo quarto, la Junior tenta l’assalto con Formenti, autore di due triple decisive, e accorcia le distanze fino al -12 (92-80). I biancorossi rispondono con solidità, mantenendo la calma nei momenti chiave e chiudendo la gara sul 98-88.

DICHIARAZIONI

Coach Comazzi: «È arrivata finalmente la partita che volevamo e della quale avevamo bisogno dopo una serie di sconfitte, per dare un senso al lavoro che facciamo durante la settimana. Non c’è niente di più frustrante in questo sport che lavorare bene, o avere la sensazione di fare un buon lavoro durante la settimana, arrivare alle partite, giocarsele con tutti, ma poi non avere lo spunto per vincere. Questa è stata la storia del nostro campionato: tante partite perse punto a punto. Oggi abbiamo sicuramente giocato la miglior partita del campionato, dando seguito a tante cose buone viste a Borgomanero, ma che non erano state sufficienti. Siamo stati aiutati dalle percentuali: quando fai tanto canestro in questo sport, aiuta. Sei o sette giocatori in doppia cifra, uno a 8 punti: abbiamo costruito tanti buoni tiri per tanti giocatori e siamo stati bravi a segnarli. Abbiamo affrontato una Casale in ottima forma, che ha inserito due giocatori importanti, tra cui un grande giocatore di categoria superiore come Di Giuliomaria. Inoltre, hanno trovato un Formenti per il quale gli anni sembrano non passare mai: ha fatto 25 punti ed è stato l’ultimo a mollare. Casale si è dimostrata una squadra solida, ma siamo stati bravi a creare un gap fin da subito e a mantenerlo nel corso della partita».

Capitan Emanuele Tarditi: «Finalmente siamo riusciti a sbloccarci questa sera. Rispetto alle ultime partite, dove ce la siamo giocata e abbiamo anche giocato bene, questa volta siamo riusciti a mantenere il controllo, grazie anche a delle percentuali alte. Abbiamo segnato molto e coinvolto tanti giocatori, ma la differenza rispetto all’ultima partita è che oggi siamo riusciti a tenere gli avversari a meno punti, riuscendo così a sbloccarci. Speriamo sia l’inizio di una serie positiva. Bravi tutti i ragazzi, perché chiunque sia entrato in campo ha dato il massimo e fatto la sua parte».

TABELLINI

Collegno Basket - AS Junior Libertas 98-88

Parziali (30-15, 55-36, 75-55)

Collegno Basket: Obase 8, Milone 14, Castellino 10, Tarditi 13, Donnini, Quagliotto 12, Fracasso 13, Obakhavbaye 2, Grillo 11, Lo Buono, De Bartolomeo 15, Marcato ne. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

AS Junior Libertas: Giacomelli 7, Bovo, Sirchia 1, Formenti 25, Avonto ne, Speroni ne, Kabuya 4, Raiteri 12, Pagani ne, Di Giuliomaria 17, Jovanovic 15, Rosso 7. All. Arioli. Ass. Degiovanni.