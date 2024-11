FISG Piemonte: Alice Marletti in Coppa del Mondo, la nuova stella torinese della velocità

La stagione di Coppa del Mondo apre i battenti anche per quel che riguarda la pista lunga con la tappa giapponese di Nagano , in programma da venerdì 22 a domenica 24 .

Un evento che richiamerà l’attenzione del pubblico piemontese per l’esordio assoluto di Alice Marletti, nuova promessa della velocità azzurra. La stellina classe 2004 è infatti cresciuta a Druento, nei pressi di Torino, e sin dalla tenera età si è dedicata al pattinaggio a rotelle con la Pattinatori San Mauro, cogliendo anche un titolo mondiale junior nel 2022.

Negli ultimi mesi, poi, la scelta di dedicarsi al ghiaccio, seguendo lo stesso percorso intrapreso per esempio anche da due campioni di livello internazionale, ovvero Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida. E così Alice, ora tesserata per il club trentino Circolo Pattinatori Pinè, ha partecipato in ottobre al raduno della Nazionale a Inzell, in Germania, convincendo i tecnici Maurizio Marchetti e Matteo Anesi e conquistando la convocazione in Coppa del Mondo, con il sogno olimpico Milano-Cortina ben presente nei pensieri.

Sul ghiaccio del M-Wave di Nagano, Marletti parteciperà ai 3000 metri, alla Mass Start e al Team Pursuit femminile insieme proprio a Francesca Lollobrigida e all’altra esordiente di superlusso della pista lunga, Arianna Fontana.