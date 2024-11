Scontro diretto l’anticipo di sabato sera tra Cuneo Volley e Prata di Pordenone

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare in casa per l’anticipo della nona giornata del campionato di serie A2 Sabato 23 novembre alle ore 20 , ospitando la Tinet Prata di Pordenone. Uno scontro diretto tra due squadre a pari punteggio in classifica e per questo molto importante; sono ben 4 le compagini a 17 punti, inseguitrici a -1 da Brescia capolista. Ex di giornata, l’opposto Kristian Gamba, a Cuneo negli anni delle giovanili e della Serie B.

Prevendita attiva su liveticket fino a sabato alle ore 18, dopodiché dalle 18.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto. Il palazzetto aprirà le porte sabato 23 novembre dalle ore 18.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE EPSON messe in palio da GSC Cuneo sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Inoltre, grazie a Claudio Rovere di GSC Cuneo, verranno distribuiti ben 1.500 panettoncini personalizzati agli ingressi del palazzetto! Arrivare presto al palazzetto è fondamentale per vivere a pieno l’esperienza offerta dal Club cuneese, prima e durante la partita.

A due giorni dal match, queste le parole del centrale biancoblù Mirco Compagnoni: «Veniamo da una vittoria importante in una trasferta lunga, ma stiamo già preparando la partita con Prata, una squadra che sta lottando come noi nella parte alta della classifica. È un’ottima squadra con molte individualità importanti, soprattutto in attacco. Per portarci a casa la vittoria servirà molta attenzione nel non perdere lucidità nei momenti di difficoltà e nell’essere molto aggressivi in difesa»; e del palleggiatore Roberto Mastrangelo: «Torniamo a giocare in casa dopo una trasferta complicata dal punto di vista geografico, dalla quale però siamo stati bravi a tornare con 3 punti pieni. Affronteremo Prata che è una squadra molto forte, sia per le sue individualità che per il gioco che ha espresso fino a questo punto e infatti la sua posizione in classifica riflette queste caratteristiche. Sarà una partita da giocare a viso aperto, scontro diretto tra due squadre a pari punti; loro forse avranno una spinta in più volendo provare a fare risultato in casa nostra quindi dovremo essere bravi ad approcciare con determinazione il match dal primo set, cosa che qualche volta ci è mancata. Stiamo lavorando molto per cercare maggiore continuità in ciò che facciamo bene e migliorare tanti aspetti del gioco dove non esprimiamo ancora il massimo potenziale. Sarà anche importante restare uniti e concentrati nei momenti di difficoltà che arriveranno. Il pubblico di Cuneo, sempre caldissimo, sarà un'arma in più da poter giocare».



Vi aspettiamo numerosi al palazzetto a tifare Sottile e compagni!