Sconfitta dell’Allianz Derthona al debutto nella Next Gen Cup 24/25

Primo quarto in salita per i Leoni, che, dopo un avvio in equilibrio, subiscono il pressing dei toscani andando subito sotto con il punteggio, con un passivo di -15 dopo soli 10 minuti, 11-26. Il secondo quarto segue lo stesso andamento, con la squadra bianconera che fatica a trovare ritmo perdendo troppi palloni. Pistoia ne approfitta, grazie anche alla sua alta percentuale realizzativa chiude sul 47-28 all’intervallo lungo.

Al rientro in campo, trascinato dai canestri di Farias, Aprile e dall’ottima difesa schierata, un super Derthona cala un parziale di 11-0, rientrando in partita. Pistoia cerca e riesce a mantenere il controllo con Novori, terminando il terzo periodo avanti sul 58-51. Nell'ultimo buona partenza da parte di Tortona, che riduce il distacco a -4, giocandosi il tutto per tutto negli ultimi cinque minuti di gara. Nonostante le numerose occasioni per pareggiare o addirittura prendere il vantaggio, Pistoia resiste e, grazie a un ritorno sulla doppia cifra di vantaggio, conquista la vittoria finale con il punteggio di 79-64.

L’Allianz tornerà in campo domani alle ore 13.30 contro Napolibasket per la seconda giornata del Girone A.



Estra Pistoia 79

Allianz Derthona Tortona 64

Parziali (26-11, 21-17, 11-23, 21-13)



Pistoia: Fabi, Stoch 22, Chiti, Mongelli 2, Pinelli, Novori 20, Santi 2, Cecconi 5, Grieco 6, Piccirilli 10, Keita 12. All. Perrotta.

Derthona: Cissè 7 (8 rb), Brizzi, Lisini 4, Aprile 19 (3/6 da tre, 19 val), Farias 15 (2/4 da tre, 8 falli sub), Fogliato 2, Korlatovic, Diodati 4, Bazan 5, W. Bellinaso, Albertinazzi, Josovic 8. All. Ansaloni, ass. Fanaletti, Lombardi.

Arbitri: Pellicani, Rojaz, Corrias.