Campionati Italiani di Nuoto FISDIR: al via il prossimo weekend

Nel weekend del 22, 23 e 24 novembre , la città di Torino avrà l'onore di ospitare i Campionati Italiani di Nuoto FISDIR Agonisti , un evento di rilevanza nazionale per atleti con disabilità intellettivo-relazionali . Saranno presenti 58 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di 328 atleti che si sfideranno nelle acque della Piscina Stadio del Nuoto.

Questo evento segna un importante ritorno per il Piemonte, che non ospitava i Campionati Italiani di Nuoto FISDIR da molti anni. La Piscina Stadio del Nuoto, rinomata per ospitare competizioni di altissimo livello, sarà il palcoscenico ideale per questa manifestazione.

