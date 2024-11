La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro Arenzano per cercare il tris di vittorie

Simone Aversa presenta il match: «Per prima cosa ringrazio pubblicamente il vicepresidente Marco Raviolo che si è adoperato per far riaprire la Monumentale in tempi record, per permettere la ripresa degli allenamenti a tutte le nostre squadre giovanili e alla Prima squadra di giocare in quella che consideriamo casa nostra».

Per poi continuare: «Domani inizia il nostro campionato, con tutto il rispetto per il Brescia e il Como. Affrontiamo l'Arenzano, squadra sempre preparata e spigolosa, che viene da una partita nella quale non ha concretizzato il volume di gioco prodotto. Sono contento del lavoro svolto dai ragazzi in settimana, siamo più brillanti e concentrati, pronti per questa partita, voglio vedere tanta intensità difensiva e ordine in attacco»

La partita si disputerà sabato 23 novembre alle ore 18:00 alla Piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

TERZA GIORNATA DI SERIE A2M

Como Nuoto – Futurenergy R.N. Sori

Spazio R.N. Camogli – Brescia Waterpolo

Chiavari Nuoto – Mobilpesca Lavagna

Waterpolo Milano Metanopoli – AGN Energia Bogliasco 1951

Reale Mutua Torino ’81 Iren – R.N. Arenzano

Piacenza Pallanuoto 2018 – Vela Nuoto Ancona

LA CLASSIFICA

Reale Mutua Torino ’81 Iren 6, Spazio R.N. Camogli 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Chiavari Nuoto 6, R.N. Arenzano 3, Futurenergy R.N. Sori 3, Mobilpesca Lavagna 3, AGN Energia Bogliasco 1951 0, Piacenza Pallanuoto 2018 0, Vela Nuoto Ancona 0, Brescia Waterpolo 0, Como Nuoto 0.