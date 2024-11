Allianz Derthona: arriva il primo successo nella Next Gen Cup 24/25

L’Allianz Derthona allunga nell’ultimo quarto e batte Napoli per 70-57 nel secondo match della tappa inaugurale di Varese dell’IBSA Next Gen Cup, portando a casa i primi punti in classifica nel suo Girone A. Al Campus è un inizio gara combattuto tra le due squadre, a fare la differenza a favore di Napoli nel punteggio di fine primo quarto è un canestro da tre punti di Esposito a ridosso della sirena, per il 20-17 partenopeo.