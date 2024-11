Monferrato Basket: domenica l'appuntamento con la Fulgor Fidenza

La compagine di coach Stefano Bizzozi è senza dubbio una delle rivelazioni di questo campionato, neopromossa e giovanissima, ha raccolto 7 vittorie nelle prime 12 partite. Spicca il talento e la potenza del classe 2005 Levi Valdo, guardia/ala camerunense scuola Varese con 18.7 punti e 8.1 rimbalzi di media. Ma nel quintetto troviamo anche il play Simone Valsecchi, già Urania Milano e Desio, 12 punti di media e la guardia Tommaso Bellini, entrambi nati nel 2004. Dalla panchina il play 2006 Gabriele Ghidini e i più esperti Edoardo Scattolin e Milo Galli. Sotto canestro l'ala forte Lorenzo Restelli, 13.4 punti di media e dotato di buon tiro dalla distanza, e il gigante senegalese Maodo Mane 215 cm e 17 anni ancora da compiere. Pietro Ranieri e Mahamadou Diarra nelle rotazioni. La Fulgor arriva da una sconfitta per due soli punti in casa contro Mestre e vorrà portare a Casale Monferrato tutta la sua freschezza ed energia.

La Novipiù ha finalmente svolto una settimana "tipo" di allenamento in palestra senza il turno infrasettimanale di mezzo. Reduci dalla bella vittoria di Capo d'Orlando con i ragazzi più giovani che stanno assimilando partita dopo partita sempre più minuti ed incisività, i rossoblù vogliono continuare su questa strada, ma bisognerà fare parecchia attenzione perchè Fidenza è avversario ostico.

In occasione della partita all'interno del palazzetto sarà possibile acquistare negli appositi corner, i classici panettoni e pandori il cui ricavato andrà a sostegno dell'associazione Anffas di Casale Monferrato, e l'esclusivo "Pack Natalizio" griffato Monferrato Basket contenente il portachiavi di Monfy, la t-shirt Limited Edition con le caricature dei giocatori by "Il Melo" e due biglietti per partite a scelta della regular season.

Pietro Basta - Guardia Novipiù Monferrato Basket: «A Capo d'Orlando abbiamo ottenuto una vittoria molto importante sia ai fini della classifica che per il gruppo. Stiamo crescendo molto sotto questo aspetto e stiamo migliorando sia difensivamente che offensivamente. Domenica ci attende una partita difficile, ma importante, contro Fidenza che è una squadra giovane e sta facendo molto bene in campionato. Dobbiamo essere in grado di riconfermarci!»

INFO BIGLIETTERIA - È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.