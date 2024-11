Autosped BCC Derthona: domenica alla Cittadella la grande sfida contro Schio

Sfida di altissimo livello per l’ Autosped BCC Derthona , che riceve la visita del Famila Wuber Schio nella partita in programma domenica 24 novembre alle ore 18 alla Cittadella dello Sport . La squadra veneta, assoluta dominatrice dell’ultimo ventennio in Italia (con un palmarès di 12 Scudetti, 13 Coppe Italia e 13 Supercoppe in questo arco di tempo), ha un blasone molto importante anche in Europa e rappresenta la sfida più affascinante – insieme a quella con l’Umana Reyer Venezia – che attende le Giraffe in stagione.

La squadra allenata da Dikaioulakos è reduce dalla sconfitta in volata, al termine di un incontro condotto per larghissimi tratti, proprio nel derby veneto contro Venezia, mentre in EuroLeague Women – con il successo casalingo contro il DVTK Miskolc – si è assicurata il primo posto nel Girone A al termine della prima fase.

A introdurre la grande sfida che attende il BCC è stato coach Orazio Cutugno: «Schio non ha bisogno di molto presentazioni: è un Club storico che anche quest’anno si sta confermando tra i top team in Italia e in Europa. Nella partita di domani possiamo migliorarci individualmente e come squadra, mettendo in campo un attacco equilibrato, limitando i secondi tiri e quindi contenendo il loro potenziale offensivo con uno sforzo extra in difesa sul loro gioco in transizione sul talento individuale».

Campagna LBF ‘No alla Violenza sulle donne’ e Clementine Antiviolenza

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: Lega Basket Femminile, con la collaborazione di tutti i Club, nel turno del 24 novembre promuove la campagna di sensibilizzazione su questa importante tematica. Le due squadre, gli staff tecnici e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, lo speaker leggerà un messaggio di sensibilizzazione prima della gara, con squadre e arbitri schierati a metà campo con lo striscione che reca il messaggio dedicato. L’Autosped BCC Derthona, da sempre attenta a tematiche sociali di grande importanza, abbraccia il progetto e ne darà ampio risalto in occasione della partita. Infatti, all’ingresso della Cittadella dello Sport, sarà collocato un banchetto gestito da Confagricoltura Alessandria in cui sarà possibile acquistare le clementine antiviolenza. Ogni sacchetto, da 1.5 kg, sarà in vendita al costo di 10 euro. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Donna Alessandria, intende raccogliere fondi per sostenere l’attività di Medea onlus, centro antiviolenza del territorio. L’Autosped BCC Derthona acquisterà venti sacchetti di clementine antiviolenza con cui verranno omaggiate le giocatrici e lo staff del Famila Wuber Schio prima della partita.



Progetto ‘Road to Cohesion with Sport’

Lega Basket Femminile ha aderito al Progetto presentato dallo sportello Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct Palermo, che è stato selezionato dalla Commissione Europea tra i 20 destinati ad accrescere l’informazione dei cittadini nel continente. Il programma intende valorizzare, attraverso un piano di comunicazione, tutte le Politiche di Coesione, mirate sullo sviluppo economico e sociale degli Stati Membri, e sull’impatto che hanno sulla vita dei cittadini.

Per amplificare il messaggio, nel corso della stagione, LBF individua 11 ‘partite-evento’, in cui dare risalto al progetto.

Autosped BCC Derthona-Famila Wuber Schio è la prima in assoluto individuata dalla Lega. Tra le attività di comunicazione previste, il passaggio di una grafica nei ledwall della Cittadella, la predisposizione di un totem con la grafica e lo slogan della campagna e di un punto informativo in cui saranno somministrati sondaggi online al pubblico. L’Autosped BCC Derthona inoltre effettuerà il riscaldamento prepartita con la t-shirt dell’iniziativa.

Per aumentare la cassa di risonanza del progetto, sui canali social del Club e di LBF verranno postati contenuti relativi alla ‘partita-evento’. Nel corso dell’anno, verranno altresì condivisi video in cui le giocatrici delle undici squadre del campionato fungono da testimonial del progetto.

Numeri ed ex della gara

Contro Schio, Arianna Arado taglia il traguardo delle 100 presenze in Serie A1 Femminile. Caterina Dotto (1495 punti) è a 5 punti dai 1500 in Serie A1, contando regular season e playoff.

Elisa Penna, al primo anno in maglia Autosped BCC Derthona, è l’ex della partita avendo giocato a Schio dal 2022 al 2024.