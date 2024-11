La Reale Mutua Torino ’81 Iren cala il tris vincendo contro la R.N. Arenzano

LA PARTITA

Inizia il match e l’Arenzano si porta subito in vantaggio con la superiorità numerica realizzata da Verolla, ma la reazione gialloblù non si fa attendere e Colombo pareggia i conti con l’uomo in più. La Torino ’81 continua ad attaccare e Lisica trova una doppietta in pochi secondi che valgono il 3-1. I ragazzi di Robello non mollano e si portano sul -1 con il gol di Arco. Si rientra in acqua e la Torino ’81 fa il 4-2 con l’uomo in più con Novara, ma i liguri sono in partita e accorciano le distanze con Bruzzone. I padroni di casa aumentano il vantaggio con il gol di Novara allo scadere del secondo tempo.

Al cambio vasca i ragazzi di Simone Aversa trovano il 6-3 con Costa, ma Navone non ci sta e fa il 6-4. Le squadre iniziano ad allungarsi e Lisica realizza il gol del 7-4 in superiorità numerica, ma alla fine del terzo tempo Giovanetti ritrova il -2 su tiro di rigore. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren aumenta il proprio vantaggio con il gol di Novara, ma è ancora Giovanetti ad accorciare le distanze ancora dai cinque metri. Infine, è Jacopo Colombo a segnare il gol del 9-6 finale che sancisce la vittoria gialloblù.

LE ANALISI

Simone Aversa, presidente e allenatore della Reale Mutua Torino ’81 Iren al termine del match: «Portiamo a casa una vittoria in un turno di campionato con risultati strani. Siamo migliorati nel gioco, ma è stata una partita scorbutica come mi aspettavo. L'Arenzano è venuta qui per giocarsi la partita senza mollare nulla fino all' ultimo secondo. Noi potevamo essere più cinici sottoporta e più precisi in superiorità numerica, siamo stati troppo egoisti, dobbiamo giocare più da squadra. Adesso ci prepariamo per sabato prossimo, ci aspetta una trasferta insidiosa a Bogliasco!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 9

R.N. ARENZANO 6

Parziali (3-2; 2-1; 2-2; 2-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Abate, Tononi, Maffè, Cigolini, Costa 1, Ermondi, Coccia, Cassia, Novara 3, Colombo 2, Santosuosso, Aichino. All. Aversa.

R.N. ARENZANO: Graffigna, Pedrini, Delvecchio, Borelli, Bruzzone 1, M. Giordano, Ferrari, S. Giordano, Arco 1, Giovanetti 2, Navone 1, Mantovani, Armenante, Verolla 1. All. Robello.

GLI ARBITRI: Petronillo - Rizzo

LE NOTE: Usciti per limite di fallo Giovanetti (A), Bruzzone (A) e Cigolini (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino ’81 4/13 e Arenzano 2/9 + 2 rigori. Spettatori 250 circa.