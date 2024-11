FISI-AOC: Slalom a Gurgl, Levi, Storklinten, Zinal. Skeleton a Pechino

MIKAELA SHIFFRIN DICE 99 IN SLALOM A GURGL. STORICO PODIO PER LARA COLTURI. LORENZI SFIORA LA QUALIFICAZIONE ALLA SECONDA MANCHE

Il debutto della Coppa del Mondo femminile di sci alpino sulla pista tirolese Kirchenkar di Gurgl riscrive la storia. Perché ancora una volta tra le porte strette ha vinto Mikaela Shiffrin che così, a 29 anni, ha toccato quota 99 successi nel Circo Bianco, con un tempo totale di 1’,40”,22/100. Ma al secondo posto, staccata di soli 55/100, c’è la valsusina Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che invece di anni ne ha 18 compiuti otto giorni fa e che festeggia il primo podio in Coppa, che è anche il primo per l’Albania, per cui corre da quando era passata nel 2022 alla categoria Aspiranti. «Dopo le gare di Levi ho fatto alcune belle giornate di allenamento. Mi stavo sentendo veramente bene e sono riuscita finalmente a portare in gara tutto quello che so fare. - ha dichiarato Lara ai microfoni della Radiotelevisione della Svizzera Italiana – Il mio focus è di cercare di divertirmi e cercare di portare buone sensazioni in gara: alla fine il risultato arriva. Adesso cercherò solo di focalizzarmi sullo sciare bene e divertirmi».

A completare il podio, la svizzera Camille Rast dello Ski Club Vetroz, staccata di 57/100. Tra le azzurre invece la migliore è stata la poliziotta roveretana Martina Peterlini, ventesima a 3”,13/100, seguita dall’altra trentina delle Fiamme Oro, Beatrice Sola, ventunesima. Fuori invece nella seconda manche Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, che era decima a metà gara, così come la diciottenne carabiniera valdostana Giorgia Collomb, caduta alla penultima porta della seconda manche. Peccato invece per Lucrezia Lorenzi: la sestrierina del Centro Sportivo Esercito con il pettorale 48 ha sfiorato la qualificazione per la seconda manche chiudendo trentaquattresima a 41/100 dal trentesimo posto.

COPPA EUROPA: LO SLALOM DI LEVI PARLA ITALIANO GRAZIE A TOMMASO SACCARDI. 22° CORRADO BARBERA, 25° EDOARDO SARACCO

La stagione di Coppa Europa maschile è partita alla grande grazie agli slalomisti azzurri. Uno su tutti, il parmense Tommaso Saccardi che sulla pista Black di Levi (già da lui provata una settimana fa in Coppa del Mondo, ma era uscito nella prima manche) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel circuito continentale. Il ventitreenne del Centro Sportivo Carabinieri è risalito dall’undicesimo posto a metà gara al primo gradino del podio, chiudendo nel tempo totale di 1’,44”,66/100. Secondo a 19/100 il norvegese Mikkel Remsoey del Baerums Skiklub, terzo a 23/100 l’austriaco Simon Rueland dello Ski Klub Landeck. Punti anche per il veterano carabiniere altoatesino Simon Maurberger, ottavo, per il finanziere badiota Matteo Canins, dodicesimo, per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, ventiduesimo ad 1”,44/100, per il poliziotto padovano Stefano Pizzato, ventiquattresimo, e per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, venticinquesimo ad 1”,71/100.

MARIA SOLE ANTONINI E MARGHERITA CECERE 3ª E 5ª NELLO SLALOM FIS DI STORKLINTEN. NELLO SLALOM FIS CITTADINI DI ZINAL BENE JUNO MARZUCCONI E ASIA PALTRINIERI

Aspettando di debuttare in Coppa Europa, alcune atlete della squadra nazionale C femminile sabato 23 novembre hanno partecipato ad uno Slalom FIS a Storklinten in Svezia. La gara è stata vinta dalla diciannovenne svedese Moa Landstroem, atleta del Vaesteras Slalomklubb, con il tempo totale di 1’,23”,26/100, ma alle sue spalle ci sono due italiane: seconda la carabiniera di Latina Giulia Valleriani, staccata di 1/100, mentre terza è la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, staccata di 1”,03/100. Ottima quinta ad 1”,17/100 la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, anche lei nelle ultime stagioni allenata da Alberto Platinetti nella squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali A Zinal, in Svizzera alcuni giovani sciatori del Comitato FISI Alpi Occidentali hanno scaldato i motori in uno Slalom Cittadini. La gara femminile è stata vinta dall’Aspirante britannica Emily Turner del Team Evolution, con il tempo totale di 1’,46”,37/100.

Unica italiana al traguardo, l’Aspirante sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato ottava assoluta e settima tra le nate nel 2007 e 2008. categoria. L’Aspirante svizzero Mathieu Glassey dello Ski Club Arpettaz ha vinto la gara maschile in 1’,33”,05/100. Sul podio è salito anche il diciannovenne milanese Juno Marzucconi che è tesserato lo Sci Club Mera e si è piazzato terzo ad 1”,12.

Quinto posto per il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, ventiseiesimo il vercellese Tommaso Antonini dello Sci Club Mera, quarantatreesimo assoluto e ventitreesimo degli Aspiranti il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, quarantottesimo assoluto e ventottesimo degli Aspiranti il pragelatese Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, cinquantacinquesimo assoluto e trentacinquesimo degli Aspiranti il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone.

SKELETON: AMEDEO BAGNIS 10° IN COPPA DEL MONDO SULL'ANELLO OLIMPIADI DI PECHINO. VALENTINA MARGAGLIO CHIUDE 19ª

Buona rimonta e miglior risultato in questo inizio della Coppa del Mondo di skeleton per Amedeo Bagnis. Sulla pista cinese di Yanqing, sede di gara dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, il vercellese del Centro Sportivo Esercito si è piazzato decimo, risalendo dalla quindicesima posizione dopo metà gara e chiudendo ad 1”14/100 dal tedesco Christopher Grotheer, che ha vinto con il tempo totale di 2’,01”,93/100. Il germanico ha centrato la terza vittoria di fila dopo la doppietta della settimana scorsa in Giappone, Con lui sul podio il britannico Matt Weston staccato di 1/100 e il cinese Zheng Yin, terzo a 9/100. La migliore della spedizione azzurra femminile è stata la ventiquattrenne ossolana Alessia Crippa del Centro Sportivo Aeronautica, tredicesima a 2”,03/100 dalla cinese Dan Zhao capace di centrare in 2’,04”,27/100 la prima vittoria in carriera. Seconda a 37/100 la campionessa olimpica in carica sulla pista cinese, la tedesca Hannah Neise, terza a 41/100 la britannica Freya Tarbit. Diciannovesimo posto invece per la casalese Valentina Margaglio delle Fiamme Azzurre. La prossima tappa della Coppa del Mondo è in programma il 6 dicembre sulla pista tedesca di Altenberg, nella quale è prevista anche la prima prova mista della stagione.

