Allianz Derthona supera Varese e centra la seconda vittoria nella Next Gen Cup

Il secondo quarto inizia con tre minuti di errori da entrambe le parti, senza che nessuna squadra riesca a segnare. È Varese a sbloccare il risultato con un parziale di 9-4, riducendo lo svantaggio a un solo punto. Nonostante il tentativo di allungo del Derthona, con Farias protagonista, Varese rimane aggrappata e si porta per la prima volta in vantaggio a due minuti dalla fine del quarto (32-31). I Leoni, però, rispondono prontamente con una tripla di Josovic, mentre Varese risponde con un canestro di Assui. Alla sirena finale, una doppia giocata di Cissè, con canestro e stoppata a 5 secondi dalla fine, regala il vantaggio all'intervallo al Derthona, sul 39-38.

Nel terzo quarto, l'Allianz entra in campo con grande energia, dominando in difesa e sfruttando le transizioni per allungare, con un parziale di 14-4, portandosi sul +11. Nonostante i 25 punti di Assui, Varese fatica a contenere Farias, che con 22 punti e 5 assist, guida i suoi al +16 alla fine del periodo.



L'ultimo quarto inizia con equilibrio, ma il Derthona mantiene sempre il controllo. Superata la metà del quarto, un parziale di 8 punti di Bazan permette alla squadra bianconera di allungare ulteriormente, arrivando sul +21. Gli ultimi minuti sanciscono il trionfo dell'Allianz, che conquista un’importante vittoria per 82-66, centrando il secondo successo. Domani alle ore 11 al Campus l’ultima sfida della tappa lombarda contro la Virtus EmilBanca Bologna.

Pallacanestro Varese 66

Allianz Derthona Tortona 82

Parziali (17-23, 21-16,10-25, 18-18)

Varese: Prato, Bottelli 10, Reghenzani 3, T. Scola, Assui 30, Acciari, Bosio, Turconi 15, Carità 2, Mantovani 2, Avvinti 2, Kangur 2. All.re Renzetti.

Derthona: Cissè 12 (5/9 da due punti, 8 reb), Brizzi 2, Lisini, Aprile 11, Farias 22 (2/2 da tre punti, 6 reb, 6 ast), Fogliato, Korlatovic, Diodati 4, Bellinaso 5, Bazan 18, Albertinazzi, Josovic 8 (7 ast, 8 reb). All.re Ansaloni. Ass. Fanaletti, Lombardi.

Arbitri: Morassutti, Rezzoagli, Mariotti.