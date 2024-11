Fulgor Basket: vittoria nel Paffoni Day contro Vicenza

Partenza lanciata di Vicenza, che apre con un 4-0 la contesa. Balanzoni sblocca la Paffoni, ma Gasparin, con kilometri di spazio, gela dall’angolo il Pala Cipir. Stepanovic e Misters alzano i giri del motore in casa Fulgor, mentre il match procede punto a punto fino al 18-16 per Vicenza di fine primo quarto. Ottimo impatto sul match di Ferraro, che permette l’allungo ai rossoverdi con il contributo del solito Balanzoni (20 alla fine). Almansi tiene a contatto Vicenza segnando con continuità e in ogni modo, permettendo alla sua Vicenza di accorciare sino al 36-30 della pausa lunga. Nel terzo periodo non cambia il copione, almeno sino alla tripla dall’altissimo coefficiente di difficoltà realizzata da Misters. La seconda scarica di energia è firmata Corgnati, che prima segna da oltre l’arco, poi subisce l’antisportivo sul recupero in contropiede. Da questo momento, con anche l’espulsione diretta di coach Ghirelli, la Paffoni prende il largo arrivando al +12 sul 57-45 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto c’è spazio per tutti, la Paffoni non abbassa l’attenzione in campo e aumenta il divario con Vicenza. Finisce in festa il ricordo di Ugo Paffoni, con una vittoria della sua Fulgor che rimane nelle zone alte della classifica.

Paffoni Fulgor Basket Omegna 81

Civitus Pallacanestro Vicenza 65

Parziali (16-18, 20-12, 21-15, 24-20)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 18 (7/10, 0/0), Andris Misters 16 (1/1, 4/6), Arsenije Stepanovic 13 (4/4, 1/2), Matteo Corgnati 13 (1/4, 2/7), Massimiliano Ferraro 13 (1/1, 3/3), Matteo Maruca 6 (3/6, 0/3), Francesco Paolin 2 (0/0, 0/1), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/1), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0).

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 23 (8/14, 1/3), Gian paolo Almansi 12 (2/3, 2/8), Mattia Da campo 9 (3/5, 1/7), Giovanni Gasparin 9 (1/3, 1/6), Tommaso Marangoni 6 (2/2, 0/3), Curtis Nwohuocha 2 (1/3, 0/0), Valerio Cucchiaro 2 (0/2, 0/1), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Vanin 0 (0/1, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0).