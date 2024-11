L’Us Tennis Beinasco ha battuto la Canottieri Casale mantenendo così la categoria

Le giocatrici capitanate da Cristina Coletto hanno battuto nel derby fratricida per mantenere la categoria le padrone di casa con lo score di 3-1. Il testa a testa, che seguiva quello dell’andata finito in perfetta parità (2-2), non era partito bene in casa Beinasco, causa la netta sconfitta (6-0 6-1) di Federica Di Sarra contro l’australiana di passaporto tricolore Seone Mendez. Punteggio molto diverso rispetto a quello di sette giorni fa che aveva detto di un confronto tra le due molto equilibrato. Le portacolori del Beinasco non si sono però fatte abbattere dall’esito negativo del primo dei tre singolari in programma e nei successivi due sono andate a segno. La slovena Dalila Jakupovic, alla prima stagione con i colori del club presieduto da Sergio Testa, ha pareggiato i conti grazie al successo colto contro la toscana Jessica Pieri per 6-1 7-6 (4). Brava la Jakupovic a mantenere la concentrazione nel tie-break e fare la differenza dal 3-3.

Vittoria e scampato pericolo perché il terzo set sarebbe certo stato un’incognita. Nel terzo singolare, tra le giocatrici del vivaio, Federica Rossi ha sconfitto Greta Rizzetto per 6-2 6-4. Anche in questo caso brava la giocatrice del Beinasco a evitare il prolungamento del match. Nel doppio sono state le stesse Jakupovic e Rossi a imporsi sulla Mendez e sulla Rizzetto con lo score di 6-2 6-3. Una bella rivincita della partita giocata e persa tra le mura amiche la scorsa settimana, per 6-4 7-5.

Al termine grande abbraccio tra le protagoniste di giornata che sono così riuscite a mantenere la categoria. Un po’ di rammarico in casa Canottieri dopo due anni chiusi da dominatrice in campo femminile nella massima serie del tennis italiano. La speranza è quella di rifarsi con la formazione di A2 maschile in piena corsa per la promozione in A1.

In casa Beinasco soddisfazione espressa dal presidente Sergio Testa: «Aspettavamo questo successo da inizio campionato, dopo molti pareggi arrivati sul filo di lana. Ancora una volta le nostre giocatrici hanno saputo far squadra dando il massimo per la causa. La slovena Jakupovic è stata un esempio della capacità di entrare subito nei meccanismi della nostra formazione. Una vittoria che ci soddisfa perché colta contro un club importante che ha vinto gli ultimi due campionati. Ancora più preziosa perché arrivata in trasferta e ovviamente con la tifoseria locale che ha sostenuto come era logico che fosse le proprie beniamine».