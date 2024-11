Il BCC sconfitto da Schio, che gioca una grande partita

La formazione allenata da Cutugno, dopo avere giocato alla pari il primo quarto, ha subìto la progressiva accelerazione delle ospiti – prive di Laksa – che hanno dilatato il proprio margine fino alla sirena. Da segnalare che, con i 5 punti segnati stasera, Caterina Dotto ha raggiunto i 1500 punti in Serie A1 tra regular season e playoff. Le Giraffe torneranno in campo domenica 1° dicembre alle ore 14 all’AGSM AIM Forum di Verona per affrontare Alpo nel 9° turno di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.