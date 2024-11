Mts Tecnicaer Santena vince in casa del Savis Vol-ley Volpiano

Destefanis e compagne, però dopo un incerto primo set, guadagnano il secondo ai punti per poi vincere gli altri due, con una prestazione assolutamente eccezionale. Queste le parole di coach Manno a fine gara: «Guadagnare tre punti su questo campo contro questa squadra, è una conferma del percorso di crescita che stiamo facendo: non era semplice sotto di un set e dopo un gran recupero nel secondo portare a casa l’intera posta in palio. Devo fare un grande applauso alle ragazze per ciò che hanno fatto, consapevoli che ci sono ancora ampi margini di miglioramento e molte situazioni su cui lavorare e porre attenzione».

Tre punti importantissimi che portano la formazione santenese al 4° posto in classifica, a pari punti proprio con la formazione di Volpiano, a tre punti dalla formazione di Palau e scavalcando il Libellula Bra di un punto che esce sconfitto per 3-2 dalla sfida contro il Parella.

Quasi due ore di vera "battaglia" per entrambe le formazioni e nel primo set coach Manno schiera: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Cantamessa e Destefanis in centro, Riva e Malinov in banda, libero Formaggio. La formazione di casa parte subito bene mettendo in difficoltà Destefanis e compagne soprattutto in ricezione. Il primo time out santenese infatti arriva già sul 3-7, ma il massimo svantaggio si ha sul 10-4, sotto gli attacchi imprendibili delle schiacciatrici volpianesi.

Con il turno al servizio di capitan Destefanis però l'Mts riduce le distanze: grazie a un attacco di Riva dalla seconda linea, due attacchi di Nardoianni uno in diagonale e uno sulle mani del muro, ci si ritrova a due punti di distanza (14-12).

Le padrone di casa però recuperano subito quota e sul 20-16 a favore della formazione di casa, coach Manno non può far altro che chiamare il secondo time out.

Sul 21-17 entra Venco al posto di Granieri per cercare di cambiare il gioco, ma ancora una volta Bazzarone e compagne premono sull'acceleratore e approfittano di due errori delle santenesi per arrivare al set point sul 24-19. Il primo set se lo aggiudica il Vol-ley Academy per 25 a 19 con un muro sull'attacco di Malinov.



Nel secondo set si parte con la stessa formazione della prima frazione ma da qui le cose iniziano a cambiare... Infatti dopo un iniziale punto a punto sul 6 pari, con il turno di servizio di Granieri che mette a segno un ace, è finalmente l'Mts a portarsi avanti sul 12-8. Mai pensare però che una squadra come quella di Volpiano si arrenda senza provarle tutte. Gli scambi iniziano ad allungarsi, nessuna delle due formazioni lascia cadere la palla, senza un tentativo di recupero e difesa e approfittando anche di qualche imprecisione delle ospiti si torna in parità sul 15 pari. Da qui in poi inizia la "danza" del punto a punto fino alla fine del set sul 23 pari.

Grazie ad un primo tempo di Cantamessa è l'Mts Santena che arriva per prima al set point sul 24-23. Entra Greco al posto di Nardoianni, ma con un errore al servizio proprio della neo entrata, si torna nuovamente in parità e per la seconda volta ci pensa Cantamessa ad arrivare nuovamente al set poi sul 25-24. Con un errore al servizio delle santenesi e un muro sull'attacco di Riva, il set point passa alla formazione volpianese per 26-25. Le tigri santenesi non sarebbero tali se non sfoderassero le loro unghie: Destefanis e compagne infatti difendono tutti i palloni e trovano in Riva l'offensiva migliore. Infatti sul 27 pari sono due suoi "mani fuori" a permettere alle ragazze di coach Manno di pareggiare i conti (29-27).

Vincere questo set ha sicuramente dato una dose di fiducia fra le fila santenesi e forse minato le sicurezze di quelle delle padrone di casa.

Sta di fatto che anche nel terzo set dopo un’iniziale equilibrio, sono Destefanis e compagne a portarsi in vantaggio per 19-17 prima con il turno al servizio di Cantamessa e poi 22-19 con il turno al servizio di Granieri, grazie a un muro stellare di Nardoianni e un attacco di Riva in diagonale.

Sul finire del set è l'Mts aggiudicarsi il set point con un "mani fuori" di Malinov, e con l'errore in attacco del Volpiano: il vantaggio nel computo dei set è a favore delle santenesi (25-20).



Nel quarto set, il coach della formazione di casa effettua qualche cambio per cercare di far riposare le sue titolari e ridare un po' di gioco a giocatrici fresche, ma le santenesi con la carica di fiducia accumulata nei due set precedenti, partono subito bene portandosi già in vantaggio al primo giro di campo, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out in svantaggio per 12-7. Sul 14-12 entra Tonelli al posto di Malinov e l'Mts mantiene per tutto il set il vantaggio sulle avversarie. Sul finale del set ancora un volta col turno al servizio di Granieri, che serve instancabilmente una Riva scatenata, le distanze si allungano ancora di più (22-16) e ancora una volta il coach volpianese chiama il secondo time out discrezionale. Il 23° punto lo mette a segno Riva con un attacco da posto due, per il match point ci pensa un attacco di Nardoianni sulle mani del muro e a chiudere tutte le ostilità questa volta tocca a Malinov per 25-20.

La prossima partita dell'Mts Tecnicaer Santena sarà nuovamente fra le mura amiche del PalaSer e ancora una volta a distanza di 7 giorni affronterà un derby piemontese contro il Parella.



SAVIS VOL-LEY ACADEMY VOLPIANO 1

MTS TECNICAER SANTENA 3

Parziali (25/19 27/29 21/25 20/25)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 5, Vione, Malinov 13, Venco, Nardoianni 11, Greco, Riva 23, Lazzarin, Cantamessa 13, Destefanis (K) 13.

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito

Savis Vol-ley Volpiano: Andreotti 11, Buffone 3, Murgia, Re M 14, Neffati 9, Tonello 1, Lodigiani, Gaye 11, Bazzarone (K) 1, Re V 16, Monetti, Cirelli

Liberi: Costanzo, Fossati

Allenatori: Becca, Dall'Omo

Arbitri dell'incontro: Foschi, Pinto da Torino

Durata dell'incontro: 1 ora e 58 minuti