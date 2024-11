Tecnoengineering Moncalieri: buona prestazione, ma è fatale l'ultimo periodo

Nel corso dell'ultimo turno di campionato la Lega Basket Femminile ha promosso l’iniziativa nell'ambito della campagna di sensibilizzazione " NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE" . Prima dell'inizio delle gare, giocatrici, staff tecnici e arbitri sono scesi in campo con un segno rosso sul viso, simbolo di solidarietà contro la violenza di genere. Le squadre e gli arbitri si sono schierati abbracciati a centrocampo, mentre il messaggio ufficiale della campagna è stato letto dagli speaker, ribadendo il valore dell'emancipazione femminile e l'impegno a combattere ogni forma di pregiudizio e violenza. L'iniziativa ha rappresentato un forte messaggio di unità e sensibilizzazione, dimostrando il ruolo attivo del basket femminile nella promozione di valori sociali fondamentali.

La Tecnoengineering Moncalieri, nonostante una buona partenza e una gara equilibrata per tre quarti, non è riuscita a mantenere il ritmo contro Sanga Milano trascinata da una superba Toffali. Le ospiti hanno fatto la differenza con la loro precisione al tiro (10/19 da 3) e il dominio a rimbalzo. Le Lunette hanno pagato una scarsa percentuale al tiro dalla lunga distanza e un quarto periodo in cui il parziale impietoso (7-25) penalizza oltremodo la gara disputata dalle gialloblù.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per sabato 30 novembre alle ore 18 in trasferta contro Cestistica Spezzina, gara valida per la nona giornata della Techfind Serie A2.

LA GARA

Starting five per coach Terzolo con Sammartino, Pasero, Obaseki, Grosso e Salvini. Coach Pinotti risponde con Allievi, Toffali, Moroni, Zelnyte e Tibè.

Nel primo periodo Moncalieri parte con grande energia e riesce a chiudere il parziale in vantaggio (21-20). La squadra di coach Terzolo all’inizio si affida soprattutto a Salvini, che va subito a referto con una tripla e un giro in lunetta. Sanga risponde con Toffali, protagonista in ogni giocata delle ospiti.

La sfida si intensifica nel secondo quarto, che vive di un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che lottano su ogni possesso. Milano, guidata da una Moroni ispirata al tiro dalla lunga distanza e da Toffali, cerca di scappare via. Le gialloblù con le giocate di Sammartino e le recuperate di Grosso, rimane in scia e chiude il primo tempo sul -3 (40-43).

La terza frazione vede le Lunette partire con energia, Sammartino e Mitreva sono le principali opzioni offensive, mentre Milano trova buone soluzioni sotto canestro con Nori e Zelnyte. Toffali continua ad essere immarcabile e sulla fine del periodo è l’artefice del mini break ospite (7-0), quasi subito annullato dalle gialloblù. Il parziale si chiude con la tripla da metà campo di Ngamene sulla sirena e con Milano avanti di sole tre lunghezze (61-64).

Nel quarto quarto, le milanesi alzano il ritmo e dominano in entrambe le metà campo. Toffali (MVP della gara con 30 punti) guida l'allungo decisivo. Moncalieri fatica a trovare risposte, trova il primo canestro al sesto minuto e compromette la gara cedendo di fronte alla maggiore profondità e precisione delle ospiti, che chiudono sul +21.

TABELLINI

Tecnoengineering Moncalieri 68

Repower Santa Milano 89

Parziali (21-20, 40-43, 61-64)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 16, Ngamene 12, Obaseki 4, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele, Grosso 8, Salvini 8, Bianco, Avagnina 3, Nicora 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Repower Sanga Milano: Toffali 30, Moroni 16, Zelnyte 10, Allievi 7, Tibè 2, Nori 11, Merisio 4, Sordi ne, Cicic 9, Finessi ne. All. Pinotti. Ass. Sacchi, Zappetti.