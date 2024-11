Volley Busca: prima vittoria stagionale per l’Under 16

Primo successo per l’ Under 16 che, nel match casalingo contro il Volley Saluzzo MG Progetti, si impone con un netto 3-0. Buona la prestazione delle ragazze di coach Enrico Garino che prendono il largo fin da subito facendosi avvicinare solamente nel secondo set. Ottimi segnali di miglioramento da tutta la squadra che fanno ben sperare per il proseguimento del campionato. Tre punti importanti per smuovere la classifica e per il morale delle ragazze.

Un’altra vittoria per le ragazze dell’Under 18 che superano le avversarie del Queen Touch Pallavolo Cuneo con il punteggio di 3-0. Ottima prestazione delle ragazze di coach Lamberti che, dopo un inizio un po’ titubante, hanno preso il largo giocando una buona pallavolo restando sempre in vantaggio nei parziali. Altri punti importanti che portano le ragazze buschesi al secondo posto provvisorio della classifica.

La trasferta a Sanfront dell'Under 14 CSI si è rivelata una sfida complessa contro le avversarie più esperte e grandi del Volley Valle Po. Nonostante il risultato, le ragazze di coach Oscar Garino hanno disputato una buona partita. Dopo un inizio un po' timido, sono riuscite a recuperare, arrivando a un passo dalla vittoria nel primo set. Il secondo set è stato molto combattuto, con entrambe le squadre che si sono contese il parziale fino all'ultimo punto. Purtroppo, qualche errore di troppo ha fatto sì che le avversarie si aggiudicassero il set e la vittoria. Nel terzo set, le ragazze buschesi hanno giocato con maggiore serenità e determinazione, riuscendo a mantenere sempre un vantaggio di 3-4 punti sulle avversarie.

La prossima giornata si aprirà Venerdì 29 Novembre con il match della Prima Divisione. Le ragazze di coach Giordano affronteranno in trasferta la Lab Travel Cuneo alle ore 21.00. La giornata di Sabato vedrà invece impegnate nei match casalinghi le due Under 14. Le ragazze del campionato Fipav sfideranno a partire dalle ore 15.15 il Dronero Dragons, mentre le ragazze del campionato CSI giocheranno alle ore 17.45 contro il Villanova Volley. I match di Domenica si svolgeranno tutti in trasferta. L’Under 16 alle ore 10.30 affronterà a Vicoforte le ragazze del Monvi Bam Lpm Verde, l’Under 13 alle ore 15.00 giocherà a Centallo contro le padrone di casa del ASD Centallo Volley e chiuderà l’Under 18 sempre in casa dell'ASD Centallo Volley.

Scenderanno di nuovo in campo le ragazze della Prima Divisione nella giornata di Martedì 3 Novembre. La squadra affronterà davanti al proprio pubblico il Volley Saluzzo Cobola.IT a partire dalle ore 21.15.

RISULTATI

Under 14 CSI

Volley Valle Po - SM Sottofondi Volley Busca 2-1

(25-23/25-22/20-25)

SM Sottofondi Volley Busca: Andrisani, Ballabani, Ferrero, Graffino, Marega, Marku, Raineri, Rosso E., Rosso A., Rostagno, Siliano.

I All.: Oscar Garino

II All.: Claudio Chinaglia

Under 16

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Volley Saluzzo MG Progetti 3-0

(25-9/25-21/25-13)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Bramardi, Castellino, Ferreri, Ferrero, Fiorenzo, Giannasi, Giraudo, Isoardi, Marchisio, Michelini (L1), Negro A., Negro C. (L2).

All.: Enrico Garino

Under 18

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Queen Touch Pallavolo Cuneo 3-0

(25-23/25-13/25-16)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Re, Lingua, Golè, Eandi, Bonardello, Bollati G.; Brondello (L1); Bollati S., Garino, Giletta, Mondino, Paoletto, Rinero, Ferrua (L2).

All.: Massimo Lamberti