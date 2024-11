Giaguari Torino: missione compiuta per l'U15 e U18

Missione compiuta. Pur se con una settimana di ritardo rispetto alle previsioni, le formazioni Under 15 e Under 18 dei Giaguari Torino hanno centrato una bella doppietta in trasferta che gli ha permesso di raggiungere la qualificazione matematica ai playoff.

La Under 15, impegnata per prima in ordine temporale a Varese, ha colto una vittoria importante al termine di una partita molto equilibrata e ben giocata da entrambe le parti. Lode al merito degli Skorpions che, coma già all’andata, non hanno concesso nulla di gratuito, nonostante l’inferiorità numerica del roster che ha costretto molti giocatori al doppio ruolo.

La partita è stata un continuo rincorrersi nel punteggio tra le due squadre per tutto il primo tempo. In vantaggio i Giaguari con Mattia Di Tommaso e primo sorpasso quasi immediato degli Skorpions che segnano e trasformano.

Giaguari di nuovo avanti con Luca Borri, imbeccato su passaggio da Di Tommaso, e Cristiano Papeo per la trasformazione e primo tentativo di strappo con un altro touchdown di Borri.

Ad inizio secondo quarto sono gli Skorpions ad andare a segno per due volte, portandosi di nuovo avanti, ma prima della fine del primo tempo i torinesi si rifanno sotto e vanno a segno di nuovo con Di Tommaso che permette ai Giaguari di andare al riposo in vantaggio 26-24.

Nel secondo tempo la partita scorre veloce con la difesa ospite che non concede nulla ai padroni di casa, mentre Di Tommaso, vero trascinatore della squadra in questo frangente, mette a segno il touchdown della tranquillità per il 34-24 finale.

Frogs e Giaguari qualificati, dunque, con l’ultima giornata che, presumibilmente, non cambierà le posizioni in classifica. Giaguari che dovranno prepararsi al turno di wild card, dove presumibilmente dovranno incontrare una tra Seamen Milano e Dolphins Ancona o addirittura nuovamente i Frogs Legnano.

A pochi chilometri di distanza, al Velodromo Vigorelli di Milano, l'Under 18 doveva prendersi la rivincita della sconfitta casalinga rimediata nel fango del Totta alla prima giornata contro i Seamen Milano. Dopo una partita molto intensa, rimasta in equilibrio per il primo tempo, i Giaguari hanno premuto sull’acceleratore nella seconda metà di gioco e si sono portati a casa vittoria, rivincita e primo posto nel girone.

Partiti come sempre un po’ tesi e pasticcioni, i Giaguari sono andati sotto nel punteggio nel primo drive offensivo dei Seamen. Uno splendido ritorno di kickoff di Giosuè Papeo fino alle dieci yard avversarie, li metteva in ottima posizione per tentare l’aggancio. Era Anthony Choupo a vilare l’end zone avversaria con una corsa di potenza. L’extra point non andava a segno, come successo in precedenza ai Seamen e si restava sul 6-6.

Nel secondo quarto erano di nuovo i Seamen a portarsi in vantaggio, ma anche in uesto caso i Giaguari impattavano con una corsa di Riccardo Brancaleoni e si portavano avanti di un punto con la trasformazione da due sempre di Brancaleoni.

Sul punteggio di 14-13 per i Giaguari iniziava il secondo tempo, ma appariva subito chiaro che i Giaguari non avrebbero concesso più nulla o quasi.

Fermato il drive di apertura dei Seamen era ancora Brancaleoni ad andare a segno. L’extra point di Fozzato metteva due segnature di distanza tra Giaguari e Seamen.

Nel quarto ed ultimo periodo era ancora Choupo a rimpinguare il bottino giallonero con il secondo touchdown personale di giornata.

Con il punteggio di 28-13 i Giaguari si rilassavano un po’ troppo, ed il successivo kickoff return veniva riportato in touchdown dai Seamen. La trasformazione da due non riusciva, e la partita si chiudeva con i Giaguari ancora in attacco a cercare quella segnatura che gli avrebbe garantito la prima piazza del girone indipendentemente dai risultati di domenica prossima.

Seamen e Giaguari sono già qualificati entrambi, e le partite di domenica prossima rispettivamente con Rhinos e Panthers, definiranno la classifica finale e la griglia playoff.