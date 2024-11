Fiöi Cuneo Volley: i risultati del settore giovanile

Vittoria dei ragazzi dell’ Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che superano 3-0 gli ottimi avversari del Villanova Volley. I giovani di coach Rizzo giocano una partita attenta e determinata, portando a casa tre punti importanti che li piazzano al primo posto provvisorio della classifica.

Ottima prestazione dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che, in casa contro il VBC Mondovì, vince 3-0. Buon gioco espresso da tutta la squadra, messo in discussione solamente nel secondo set nel quale i ragazzi cuneesi sono stati meno focalizzati sui compiti da svolgere.

Buon match giocato dai ragazzi dell’Under 17 Lab Travel Cuneo in trasferta a Dronero. Una partita giocata punto a punto vinta dai ragazzi del Dronero Dragons a causa di qualche errore di troppo dei ragazzi biancoblù. Una prestazione che fa ben sperare per il girone di ritorno che avrà inizio la settimana prossima.

Continui miglioramenti dei piccoli dell’Under 15 Lab Travel Cuneo che, dopo un inizio sottotono con qualche errore di troppo, si avvicinano agli avversari nei parziali. Un’ottima reazione di squadra porta i ragazzi cuneesi a soli quattro punti dagli avversari nel terzo set.

Nonostante il risultato una buona prestazione che dà ottimi prospetti su cui lavorare in palestra durante la settimana.

La prossima giornata si aprirà Sabato 30 Novembre con i match dell’Under 15. La Lab Travel Cuneo giocherà in casa al Pala ITIS alle ore 15.00 contro il Virtus Boves, mentre la Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, sempre alle ore 15.00, affronterà in trasferta a Savigliano i ragazzi del Bellino Arredamenti Volley Savigliano. La serata di Domenica vedrà impegnata solo l’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che inizierà il suo girone di ritorno con il match casalingo contro Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano alle ore 20.00. Osserverà invece un turno di riposo l’Under 17 Lab Travel Cuneo.

RISULTATI

Under 15

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Villanova Volley 3-0

(25-13/25-18/25-22)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Arnaudo S., Cavallo (L1), Chiapella M., Cuniberti, Gerbi, Milanesio, Miretti, Paoletti, Pepino, Re (L2), Revelli, Tavella.

I All.: Mauro Rizzo

Allievo Praticante.: Giulia Merola

Mercatò Alba - Lab Travel Cuneo 3-0

(25-6/25-12/25-21)

Lab Travel Cuneo: Belvolto, Bernardi, Brignone, Di Pasquali (L1), Ferrero (L2), Lisa, Paz y Mino Ruales, Repaci, Sina, Sottile, Vivalda.

All.: Micaela Monge

Dirigente accompagnatore: Andrea Marino

Under 17

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - VBC Mondovì 3-0

(25-13/25-23/25-12)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Boggione, Caristo, Chiapella S., Forestello, Giraudo, Grandis, Mapelli, Massa (L1), Mastantuoni, Merola (L2), Rosati, Tanaceto.

I All.: Mauro Rizzo

Allievo Praticante: Giulia Merola

Dronero Dragons - Lab Travel Cuneo 3-1

(25-23/20-25/25-20/27-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Arnaudo S., Barale, Bonada (L1), Cavallo, Gerbi, Giaccone (L2), Gordano, Lisa, Miretti, Paoletti, Pepino.

All.: Giovanni Tavella