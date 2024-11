Serie C: otto anni dopo torna il derby Alba vs Bra di basket

L’ultimo precedente risale alla stagione 2016-17, quando l’ Olimpo Basket festeggiò la promozione in B dopo la vittoria in finale contro Crocetta davanti a un palazzetto gremito ed entusiasta. Fu il coronamento di un gruppo di ragazzi albesi che prima vinse la C2 e poi la C1 in un crescendo di emozioni, ma soprattutto seguito di appassionati.

Dopo la promozione, la formazione albese ha disputato 7 campionati di Serie B, fino alla passata stagione quando il nome della prima squadra Olimpo è diventato “Campus” ed ha dovuto arrendersi ad un campionato di B2 durissimo.

Quest’anno Campus è ripartita dalla Serie C, dove ritrova, otto anni dopo, l’Abet Bra che nelle ultime esperienze ha nel frattempo visto la prima squadra in Serie C Silver. Grazie alla riforma dei campionati la Serie C in questa stagione sportiva è unica, ed ecco che i due club e le due città tornano a confrontarsi sul parquet.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 19:00 al Pala Campus di Corneliano d’Alba (Via Giardino 3). Ci si attende il pubblico delle grandi occasioni e, comunque vada il match, sarà una festa di basket ed una serata di divertimento.