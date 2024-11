Reale Mutua Torino in trasferta contro l'Assigeco

Dieci giorni dopo l’ultimo impegno di campionato, la Reale Mutua Basket Torino torna finalmente in campo. La squadra di coach Boniciolli è diretta verso Piacenza per il posticipo di una 13^ giornata in formato “spezzatino” a causa della concomitanza con la finestra FIBA per le nazionali. La sfida tra Reale Mutua e Assigeco è tra gli incontri che sono stati soggetti a spostamento a causa delle convocazioni in nazionale – l’atleta Omer Suljanovic di Piacenza era impegnato con la selezione austriaca – ma l’attesa ormai è quasi finita ed è vicino il momento di tornare in campo. Palla a due domani sera, mercoledì 27 novembre alle ore 20.30 al PalaBanca di Piacenza.

Le ultime tre partite di Torino hanno mostrato segnali di crescita nella squadra gialloblù: le due vittorie conquistate sui campi di Fortitudo Bologna e Nardò hanno evidenziato la capacità di rimanere in partita per recuperare svantaggi importanti, grazie anche ad una condizione fisica ottimale, mentre la sconfitta interna contro l’Urania ha comunque permesso a coach Boniciolli di guardare il bicchiere mezzo pieno soprattutto per l’approccio alla gara della Reale Mutua – avendo registrato il suo 2° miglior primo tempo per punti segnati (40) dopo quello della trasferta di Livorno (43) – e per l’atteggiamento con cui la squadra ha affrontato una delle formazioni più solide del campionato, mostrando una personalità totalmente diversa rispetto alla deludente prestazione di due settimane prima, sempre al Pala Gianni Asti, contro Forlì. Ora, Torino torna in trasferta – dove paradossalmente i gialloblù rendono molto meglio, con 4 vittorie e 2 sconfitte lontano dal “Ruffini” – e scenderà in campo con l’obiettivo di concretizzare questa crescita, cercando i due punti contro un’Assigeco che è fanalino di coda del campionato, ma allo stesso tempo un avversario da affrontare con la massima attenzione per evitare brutte sorprese.

Antonio Gallo, backup di capitan Schina in cabina di regia, è stato uno dei protagonisti dell’ultima gara contro la Wegreenit, scrivendo a referto 10 punti e prendendo fiducia anche da dietro l’arco. Il play classe 2000 ha evidenziato l’importanza di imporre fin da subito il proprio gioco nel match di domani sera: «Affrontiamo una squadra giovane, molto fisica e intensa che soprattutto in casa ha sempre ben figurato. Dovremo essere pronti da subito ad imporre la nostra pallacanestro e continuare il nostro percorso di crescita».

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha analizzato così la sfida di domani, mettendo in guardia dalle insidie che si possono nascondere: «Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica. Delle dieci sconfitte che posizionano Piacenza all’ultimo posto, cinque hanno avuto scarti inferiori agli 8 punti. Questo dimostra che, per quanto non sia stata in grado di conquistare risultati concreti, Piacenza è comunque una squadra capace di mettere in difficoltà gli avversari. Vedendoli giocare, soprattutto in casa, dimostrano di essere una squadra viva che lotta su ogni possesso. Sono molto aggressivi in difesa e pronti a trasformare i palloni che recuperano in transizioni veloci. Noi non dobbiamo farci sorprendere dal loro grande agonismo. Al contrario, dovremo farci trovare pronti e mettere in campo intensità e concentrazione».

GLI AVVERSARI – UCC ASSIGECO PIACENZA

Ad attendere la Reale Mutua al PalaBanca c’è l’UCC Assigeco di coach Humberto Alejandro Manzo, promosso a capo allenatore un mese fa a seguito dell’esonero di Stefano Salieri. La squadra piacentina, fanalino di coda del campionato con un record di 2-10, si presenterà in campo con voglia di invertire un trend negativo di tre sconfitte consecutive, arrivate dopo una netta vittoria interna contro Nardò che solo apparentemente poteva essere un punto di svolta nel suo percorso.

Come sottolineato dal vice-coach Iacozza, per quanto la classifica non stia sorridendo all’Assigeco, bisogna stare attenti alla capacità di Piacenza di mettere in difficoltà gli avversari specialmente sul campo di casa. Anche Rimini e Cividale, rispettivamente prima e seconda in classifica, non hanno avuto vita semplice al PalaBanca, riuscendo a conquistare vittorie ma con scarto molto sottile: Rimini l’ha spuntata per 87-89 con un tiro allo scadere di Marini, i friulani invece hanno vinto 75-80. Coach Manzo ha a disposizione un gruppo tendenzialmente giovane, con predisposizione a una pallacanestro fatta di intensità difensiva, fisicità e voglia di correre.

Nella metà campo offensiva l’Assigeco si affida al duo americano formato da Desonta Bradford, combo guard capace di coinvolgere i compagni ma anche di trovare soluzioni in autonomia, e il lungo Nate Grimes (14.4 punti e 8.6 rimbalzi di media), giocatore di importante fisicità e atletismo. Oltre a Bradford e Grimes, un altro giocatore con punti nelle mani è Michele Serpilli, un “4” che ama aprire il campo per colpire da tre punti. Quintetto base che si completa con gli esterni Niccolò Filoni, guardia con importanti abilità atletiche, e l’ex Verona Saverio Bartoli. Dalla panchina, capitan Lorenzo Querci dà il suo importante contributo specialmente in difesa, mentre Federico Bonacini porta soluzioni alternative in attacco (9.8 punti a partita). Ursulo D’Almeida è chiamato a lottare nel pitturato nei minuti in cui sostituisce Grimes, mentre completano le rotazioni le ali Omer Suljanovic, nazionale austriaco, e Nemanja Gajic.

INJURY REPORT

Lo staff gialloblù punta ad avere a disposizione tutto il roster per la partita di domani, pur monitorando le condizioni di Aristide Landi, alle prese con un fastidio alla schiena. L’esperto lungo sarà a Piacenza con la squadra con l’obiettivo di scendere in campo, così come parteciperà alla trasferta anche Kesmor Osatwna, pronto ad andare in lista in caso di indisponibilità di Landi.

AL FIANCO DI FONDAZIONE LIBELLULA, IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Reale Mutua Basket Torino e UCC Assigeco Piacenza, insieme a LNP e tutte le associate, rinnovano il sostegno a Fondazione Libellula in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel corso del riscaldamento prepartita, i due capitani Matteo Schina e Lorenzo Querci e gli arbitri indosseranno la maglia con il messaggio “FERMARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE È ANCHE COMPITO MIO", con l’obiettivo di sensibilizzare e unirsi tutti insieme per dire basta alla violenza sulle donne.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).