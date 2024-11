Canottieri Casale: al via le finali playoff in Serie A2 maschile

Gara 1 a Vicenza e ritorno domenica 8 dicembre a Casale. Nel primo turno degli spareggi promozione, la squadra veneta, domenica scorsa, ha superato al fotofinish i siciliani del Match Ball Siracusa: necessario il doppio di spareggio per la vittoria finale conquistata sul 4-3. A disposizione della “Cano” saranno lo spagnolo Alejandro Moro Canas (2.1 e 147 Atp), il francese Corentin Denolly (2.1 e 372 delle classifiche mondiali), Federico Iannaccone (2.1 e numero 524 del ranking di singolare), Gregorio Biondolillo (2.3, vivaio), Alessio Demichelis (2.3, vivaio), Luca Barbonaglia (2.5, vivaio) e anche il capitano-giocatore Marco Bella (2.6).



Marco Bella – Capitano Giocatore Serie A2 maschile Canottieri Casale: «Ci avviciniamo alla sfida contro Vicenza in un clima positivo. L’ultima vittoria in campionato contro Firenze, nella fase a gironi, ci ha dato fiducia, perché i toscani avevano una squadra simile ai veneti. Abbiamo le carte per provare a tornare in A1, in una Serie A2 in cui non abbiamo mai fatto così bene, chiudendo da primi e imbattuti la regular season, quindi ci sono tutti gli ingredienti giusti per questi ultimi due match della stagione. In questa fase della A2 abbiamo avuto un importante aiuto dal calendario, dove nelle prime tre giornate abbiamo affrontato i tre team più deboli e poi sono arrivate le vittorie contro le squadre maggiormente competitive. Avremmo potuto chiudere al secondo o al terzo posto della classifica, ma tutti i giocatori quest’anno ci hanno dato una grande mano».