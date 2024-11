GRANTORINO Basketball Draft: l'U19 Eccellenza trionfa nel derby

Nell’ottava giornata di campionato, l’ Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft si è imposta con un convincente 63-90 in trasferta nel derby contro Reale Mutua Torino .

La partita inizia con un buon ritmo per i ragazzi di coach Comazzi, che chiudono il primo quarto sul 7-20, nonostante alcuni errori sotto canestro. Tuttavia, la brutta difesa di GRANTORINO del secondo quarto, permette agli avversari di segnare 26 punti, riducendo il gap a solo 14 lunghezze all’intervallo (33-47).

Nel secondo tempo, è l’ispirato Bossola a prendere in mano le redini della squadra. Con un totale di 26 punti, il suo contributo risulta fondamentale per mantenere a distanza i padroni di casa, che non riescono a rientrare in partita. I parziali del terzo e quarto quarto (15-21 e 15-22) confermano il dominio di GRANTORINO, che chiude la gara con un punteggio finale di 63-90.

Reale Mutua Torino 63

GRANTORINO Basketball Draft 90

Parziali (7-20, 26-27, 15-21, 15-22)

Reale Mutua Torino: Gastaldi 14, Truccone 4, Garuzzo 12, Derick 3, Talano 10, Corica ne, Canelli 5, Guardalben, Cravero 2, Mancini 9, Cerchiaro Buoncompagni 4, Fogliotti. All. Rao.

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 11, Ferrero 2, Obase 3, Marcato 8, Bossola 26, Donnini 5, Lo Buono 3, Milone 18, Vitale 2, Quagliotto 10, Ilgrande 2. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.