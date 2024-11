Inizia la stagione della Boxing de Rua

Il pomeriggio vedrà il battesimo dei guantoni per una decina di “neopugili” della Boxe Sociale Torino.

Sono giovani praticanti di un’età compresa tra i 18 e 33 anni, due le ragazze, che fanno parte di un progetto regionale, che offre la possibilità a chi si trova in difficoltà economiche di allenarsi gratuitamente.

La Boxing de Rua si è messa a disposizione con allenamenti mirati e domenica ci sarà la prima esibizione dimostrativa.

Riflettori puntati sulla ventiquattrenne Sara Deleonardis 66 kg, allieva di Abatangelo e Fontana, che si confronterà con Anais Domaine, quest’ultima prenderà parte agli assoluti.

Esordio sul quadrato per Maurizio Abramo, 13 anni, categoria 70 kg, pupillo del maestro Michele Mastromatteo e seguito dalla Boxing de Rua. La riunione di domenica sarà il prologo dell’incontro del 21 dicembre a San Severo di Foggia per il titolo d’Italia. Andrea Fontana The Doctor (Boxing de Rua) 25 anni (12v1s) affronterà Michele De Filippo (11v0s) 33 anni.