La Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games è arrivata a Cuneo

Dopo la tappa di Mondovì del 26 novembre, il 28 novembre la Fiaccola ha illuminato Cuneo, città dell’agrifood e della meccatronica. La partenza è avvenuta dalla sede della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’Università in Piazza Torino, per arrivare alla sede dell’Università (via Ferraris di Celle 2). Presenti all’incontro, il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri, la Sindaca della Città Patrizia Manassero, l’Assessore alla Cultura, Università, Parità e Antidiscriminazioni e Politiche Giovanili Cristina Clerico, l’Assessore alle Manifestazioni e Turismo Sara Tomatis e l’Assessore Regionale allo Sviluppo e promozione della montagna con deleghe al sistema neve Marco Gallo e il Questore Carmine Rocco Grassi.

«Il tour della Fiaccola che oggi ha fatto tappa a Cuneo – ha commentato l’Assessore Gallo - ci ricorda che ci avviciniamo a grandi passi alle Universiadi 2025, che avranno per palcoscenico Torino e alcune delle località alpine che nel 2006 hanno ospitato le Olimpiadi invernali. Quei dieci giorni di gare saranno una splendida vetrina per promuovere a livello internazionale il Piemonte grazie alla presenza di tremila atleti in arrivo da tutto il mondo. E anche per confermare la nostra regione come terra di grandi eventi sportivi: dopo il Giro, il Tour de France e le Atp di tennis, le Universiadi ancora una volta dimostrano le capacità organizzative che il Piemonte sa mettere in campo. Senza dimenticare che le olimpiadi degli universitari sono un potenziale assist anche per gli atenei della regione, che continuano a crescere nel numero di studenti, in controtendenza rispetto al resto dell’Italia».

Infine, il 29 novembre, la “Guarini” arriverà a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

L’organizzazione delle tappe è sempre supportata dagli Atenei e dalle amministrazioni comunali. L’Ufficio Scolastico Regionale e le sedi provinciali porteranno i giovani studenti ad assistere al passaggio della Fiamma del Sapere. Tra i tedofori saranno protagonisti delle tappe atleti ed ex atleti selezionati dal mondo sportivo FederCUSI, dal CONI Piemonte e dal CIP Piemonte.

Dopo aver toccato i principali poli universitari regionali, la Fiaccola arriverà a dicembre nei Comuni ospitanti i Giochi, passando per gli impianti di gara:





10 dicembre: Pinerolo

12 dicembre: Torre Pellice

17 dicembre: Pragelato

17 dicembre: 20 dicembre: Sestriere

20 dicembre: 29 dicembre: Bardonecchia



La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games. Il percorso della fiaccola prenderà il via dalla sede storica del CUS Torino di Via Braccini 1 e si snoderà su un percorso cittadino che toccherà i principali parchi della Città, le venues di gara (Pala Tazzoli e Palavela) su un percorso misto costeggiando le piste ciclabili presenti sul territorio.



Si ricorda che sono in vendita i biglietti per assistere alle Cerimonia di Apertura (il 13 gennaio all’Inalpi Arena), per le gare di short track e di pattinaggio di figura presso il Palavela, per le gare di curling e ice hockey al PalaTazzoli. Oltre alle gare, in occasione dei Giochi si terrà un “evento nell'evento”: il Gala di Pattinaggio di Figura, il 19 gennaio presso il Palavela.



Info su tutti gli appuntamenti - anche quelli accessibili a titolo gratuito previa prenotazione obbligatori - sulla piattaforma wugtorino2025



È inoltre aperta la procedura di accreditamento media sul sito della FISU