Collegno Basket inizia il girone di ritorno contro Pavia

Il Collegno Basket è pronto a scendere in campo per il girone di ritorno della Serie B Interregionale , con l'obiettivo di dare continuità al suo campionato. I biancorossi, reduci da due vittorie consecutive, hanno mostrato una crescente maturità nelle ultime uscite, dimostrando capacità di soffrire nei momenti critici e freddezza nella gestione dei possessi decisivi. Domani sera, sabato 30 novembre alle ore 20:45 , i Lions affronteranno la Pallacanestro Pavia 1933 sul parquet del PalaCollegno.

Pavia arriva al match contro i Lions galvanizzata dalla vittoria ottenuta mercoledì scorso in trasferta contro il Derthona Basketball Lab. Decisivi sono stati il secondo e il terzo periodo, durante i quali i rossoblù hanno costruito un margine che ha consentito loro di gestire l’ultima frazione con relativa tranquillità. La formazione lombarda, guidata da coach Cristelli, ha vissuto una fase altalenante: dopo un avvio convincente, sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Gazzada, Serravalle e Casale, prima di tornare al successo nell’ultimo turno. Il roster è di alto livello, con punte di diamante come Smith (18.7 punti di media), Hidalgo (13.1), Bogunovic (13.3), Genovese (12.1) e Ronca (10.1), che garantiscono un attacco esplosivo. Pavia è stata costruita per essere una delle protagoniste di questo campionato e Collegno dovrà mettere in campo la miglior prestazione possibile per strappare la vittoria ai rossoblù.

La palla a due è fissata per domani sera alle ore 20.45. I biglietti sono acquistabili online sul sito Liveticket a questo link, oppure presso la biglietteria del PalaCollegno: 10 € per il biglietto family, 5 € per il singolo e 3 € per il ridotto. Gli arbitri designati per la gara sono i Sig.ri Pirazzi Lorenzo (Primo Arbitro) e Pittatore Fabrizio (Secondo Arbitro).