La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta contro Bogliasco

La Torino ’81 scende in vasca domani in trasferta contro il Bogliasco 1951 per la quarta giornata di campionato. I gialloblù con la vittoria di sabato scorso contro l’Arenzano sono a punteggio pieno in classifica, mentre i liguri hanno una partita da recuperare, ma devono ancora trovare la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Metanopoli.