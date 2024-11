La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fa visita a Scandicci

Domenica 1 dicembre per la decima giornata della Serie A1 Tigotà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fa visita alla Savino Del Bene Scandicci . Si gioca a Firenze al Palazzo Wanny, con fischio d’inizio alle ore 16 e diretta su DAZN . La trasferta apre un filotto di tre partite in sette giorni che porterà le biancoblù alla conclusione del loro girone d’andata, con una settimana d’anticipo sul calendario avendo già giocato a ottobre l’ultimo turno con Milano. In palio ci sono punti decisivi per qualificarsi alla Coppa Italia oltre che per ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica al giro di boa del campionato.

Nei dodici precedenti con Scandicci le chieresi hanno vinto due volte. Chieri dovrà affrontare non soltanto una squadra fortissima, attualmente terza forza del campionato, ma anche la tradizione sfavorevole al Palazzo Wanny dove in sette partite contro il Bisonte e Scandicci non ha mai vinto, strappando al massimo un punto al tie-break. C’è riuscita in tre occasioni, due delle quali sono le trasferte della scorsa stagione.

Fra i tanti temi di interesse della partita c’è anche la prima volta da ex di Sara Alberti contro Scandicci. È proprio lei a fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e presentare la sfida.

«Le ultime partite ci hanno lasciato una carica positiva – spiega Sara Alberti – I 3 punti pieni conquistati con Bergamo e Vallefoglia ci hanno dato quella sicurezza e tranquillità che cercavamo. Già quella con Conegliano era stata una partita giocata in maniera positiva. E la partita di coppa di mercoledì è andata come speravamo. Possiamo dire di essere in un periodo in cui riusciamo a esprimere il nostro gioco e le nostre potenzialità».

Sull’impegno che attende Chieri, la centrale sottolinea come Scandicci sia «Una squadra rinnovata rispetto all’anno scorso. È una squadra giovane che sta facendo buoni risultati, ma non dobbiamo farci intimorire. Dobbiamo arrivare a Firenze con la consapevolezza di essere in un buon momento. Scandicci ha 4 punti più di noi ed è quindi una partita importante oltre che fattibile, perché quest’anno come abbiamo visto ogni partita è a sé. Scenderemo a Firenze con l’idea di dare il tutto per tutto e cercare di guadagnare più punti possibile».

Le ultime parole di Sara Alberti sono sul suo stato d’animo in vista della prima volta da ex: «A Firenze ho passato otto anni della mia vita. Vedrò un sacco di persone che mi hanno anche cresciuto e sostenuto da subito. Sarà sicuramente un’emozione tornare e sarà una partita piena di emozioni».