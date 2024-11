Oleggio Magic Basket attende Gazzada per una sfida di vertice

Squali: è ora di "ricominciare". Sebbene l'ultima giornata di andata sarà giocata in posticipo mercoledì 4 dicembre a Pavia, sabato 30 novembre alle 20.30 a Boffalorello ricomincia il girone di ritorno della prima fase di serie B Interregionale.

Ospite sarà Basket 7 Laghi Gazzada e quella in calendario è una sfida assolutamente di vertice: gli Squali primeggiano con 16 punti e Gazzada, che aveva vinto all'andata, insegue a 14 punti.

Lancia la carica Luigi Suigo: «Domani in campo ci sarà spirito di rivincita e voglia di far vedere quello che stiamo costruendo ogni giorno in allenamento, - dice - io mi aspetto una partita totalmente diversa dalla scorsa avendo costruito un legame di squadra diverso da quello che avevamo nella prima gara».