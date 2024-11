Le parole del tecnico in vista della gara: «Stiamo continuando a lavorare tanto e a tratti molto bene. Alcune cose vanno sempre meglio! Domani è un'altra partita molto dura, - dice il tecnico Giovanni Galesso - ma credo che non sia quello a fare poi la differenza. Il nostro obiettivo è giocare forte dal primo all'ultimo punto indipendente dall'avversario. Ci siamo dati l'obiettivo di tenere il ritmo alto in settimana per poi fare di tutto per portare questo in gara».