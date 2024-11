Gulliver Derthona vince il derby con Serravalle e mantiene vive le speranze di salvezza diretta

La partita del PalaCamagna di Tortona, la prima del girone di ritorno, è molto equilibrata sin dall'inizio, il Gulliver rimane in vantaggio fino a ridosso della prima sirena, quando Serravalle, guidata da 8 punti di Montanari, caccia la freccia per il sorpasso. Il primo quarto si conclude comunque sul punteggio di parità a quota 20. Nel secondo, i padroni di casa prendono il controllo della partita, soprattutto grazie alle buone prestazioni di Korlatovic e Aprile (nella foto di repertorio), che aiutano Tortona ad andare negli spogliatoi avanti sul 36-33.

Al rientro in campo, l’inizio è caratterizzato dai 4 punti di Pieropan che riportano sopra Serravalle, ma i ragazzi di coach Ansaloni riprendono l'inerzia e chiudono in vantaggio anche il terzo periodo sul 55-47.

Serravalle cerca di recuperare, accorcia il distacco (57-52), ma le due triple consecutive di Nicolò “Jimmy” Gatti, all'esordio in maglia Derthona dopo un anno di assenza dai campi, riallungano il margine del Gulliver sul 63-52, a 5 minuti dalla fine. Nonostante alcuni errori al tiro dei tortonesi, Serravalle non riesce più ad impensierire gli avversari, che chiudono sul 69-61 finale.

Un successo che mantiene vive le speranze di posizionarsi nella prima metà della classifica ed evitare il girone di Play-in Out, mentre lascia Serravalle sempre più ultimo a quota 4 punti.

Il prossimo incontro per il Gulliver sarà sabato 7 dicembre alle ore 21 in trasferta sul campo del Basket 7 Laghi Gazzada.

Gulliver Supermercati Derthona 69

Tre Colli Serravalle 61

Parziali (20-20, 36-33, 55-47)



Derthona: Fogliato ne, P. Lisini 5, Albertinazzi, Korlatovic 10 (5/8 da due, 8 reb), Diodati 1, Aprile 14 (6/9 ai liberi, 8 falli sub.), Brizzi 2, W. Bellinaso 9 (6 reb), Gatti 6, Di Meo 3, Josovic 11 (5 ast), Cissè 8 (7 reb). All. Ansaloni, ass. Fanaletti, Censurini.

Serravalle: Savio, Bagnato ne, Taverna 4, Ragazzini 3, Lazzari 3, Montanari 24, R. Bellinaso 4, Ruiu 13, Pieropan 4, De Filippo ne, Pilati 2. All. Gagliardini.

Arbitri: Molteni e Martinetti.