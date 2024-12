La Torino ’81 continua a vincere! Battuto il Bogliasco 1951

LA PARTITA

Inizia il match e il Bogliasco si porta subito in vantaggio con la rete di Bottaro, ma Tononi pareggia i conti. La Torino ’81 realizza l’1-2 ancora con Tononi, ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze con Taramasco a tre minuti alla fine del primo tempo di gioco. I ragazzi di Simone Aversa iniziano ad accelerare: Colombo ed Ermondi fanno il 2-4 in superiorità numerica e il classe 2007 Mattia Aichino realizza il gol del 2-5. I gialloblù aumentano il loro vantaggio con il capitano Maffè che segna il +4. Si rientra in acqua e il Bogliasco prova a rientrare in partita con Bottaro che fa il 3-6, ma Novara ristabilisce le distanze con l’uomo in più. I padroni di casa non mollano e realizzano la loro prima rete in superiorità numerica con Canepa, ma Colombo segna il 4-8. I ragazzi di Guidaldi accorciano con il rigore realizzato da Biallo, ma Lisica non ci sta e fa il 5-9. A un minuto all’intervallo lungo il Bogliasco fa il 6-9 ancora dai cinque metri con Canepa e Tononi riporta i suoi sul +4, ma Biallo su rigore realizza il 7-10.

Al cambio vasca il Bogliasco trova il gol con Blanchard che vale il -2, ma dopo tre minuti di gioco Colombo realizza il gol dell’8-11. La Torino ’81 continua ad attaccare: Gattarossa ritrova il +4 con la realizzando una doppia superiorità numerica e Tononi fa il poker di giornata e l’8-13. I padroni di casa provano a riemergere con il rigore realizzato da Biallo trovando il 9-13. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e il Bogliasco torna sul -3 con la rete di Biallo. A quattro minuti a termine della partita la Torino ’81 allunga con Ettore Novara che realizza il 10-14 in superiorità numerica e con Abate e Lisica che fanno il +6. Il Bogliasco non si arrende e Bottaro con una doppietta trova il 12-16, Novara in superiorità numerica chiude il match sul 12-17.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine della partita: «Prestazione e risultato importante contro una pretendente ai play off, faccio i complimenti ai miei ragazzi che si sono applicati per trentadue minuti ed hanno dimostrato maturità, soprattutto quando il Bogliasco ha cercato di rientrare nella seconda parte di gara, attaccando a testa bassa. Ottimo l’arbitraggio, nonostante non condivida la gestione dei cartellini, spero di poter essere in panchina nella prossima partita».

IL TABELLINO

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 12

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 17

Parziali (2-6; 5-4; 2-3; 3-4)

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: Prian, Broggi Mazzetti, Biallo 4, Oliveri, Blanchard 1, Mannai, Taramasco 1, Madaschi, Boero, Bottaro 4, Alberti, Canepa 2, Ferrari, Gnetti. All. Guidaldi.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate 1, Tononi 4, Maffè 1, Cigolini, Costa, Ermondi 1, Gattarossa 1, Cassia, Novara 3, Colombo 3, Santosuosso, Aichino 1. All. Aversa.

GLI ARBITRI: D’ANTONI - MARRONE

LE NOTE: Espulso Boero (B) per gioco scorretto nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Gattarossa (T) nel terzo tempo, Maffè (T) e Lisica (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/15 + 4 rigori e Torino 8/14. Espulsi i tecnici Aversa (T) nel secondo tempo e Guidaldi (B) nel quarto tempo. Spettatori: 100 circa.