Igor Agil Volley: la serie B2 battaglia contro il CUS Torino

Igorine in campo con Ianuale in regia, Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante la partita Annovazzi, Laneve, Cremonesi, Martelli, Pasqualini). L'avvio è in tutta parità, anzi le Igorine sono brave a mettere la freccia per il 5-8. Cus Torino aggancia e fa un break che vale il 16-12 con pausa del tecnico Galesso. Le Igorine si trovano a rincorrere e il primo set finisce 25-17.

Parte meglio Cus, le Igorine battagliere accorciano e arrivano a contatto (15-16). Non solo, sempre le Igorine mettono anche la freccia per il 15-21 e il secondo set è tutto trecatese: 18-25. Ancora in equilibrio l'inizio del terzo set (8-7), poi Cus Torino sorpassa per il 16-11 e le Igorine si trovano ancora a rincorrere. Finale 25-16. Il quarto set inizia come il precedente e le Igorine sono avanti 7-8. Per le padrone di casa c'è ancora spazio per un break che vale il 16-13. Pausa per le Igorine che sono pazienti e ricuciono il divario (21-18). Il finale però sorride ancora alle padrone di casa.

Cus Torino 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-17; 18-25; 25-16, 25-19)

Cus Torino: Martin, Gerbaudo I. (L), Ganea, Maiorano, Gioviale, Camperi, Civallero, Fano, Carrà, Armando, Greppi (L), Gerbaudo A., Calcagno, Keshenro.

Igor Agil Volley: Laneve, Guatteo, Annovazzi, Bibolotti, Cremonesi, Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Pasqualini (L), Sclavo. All. Galesso.