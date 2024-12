La Fulgor Basket passa al Pala Taliercio di Mestre

Altra prova convincente in trasferta per la Paffoni di coach Eliantonio, che di fatto controlla dall’inizio alla fine al Taliercio di Mestre, vincendo 75-62 contro i biancorossi, reduci da due vittorie consecutive.

Primo quarto brillante di Balanzoni e compagni, proprio con il capitano sugli scudi assieme a Corgnati, poi costretto a uscire per aver commesso il secondo fallo personale dopo 2’ di gioco. La Paffoni non si scompone, comincia a mettere in ritmo i propri esterni e allunga sino al +8 firmato Terenzi, che costringe al timeout Mestre. Terenzi prosegue il parziale aperto con un positivo giro in lunetta, mentre Mazzucchelli ferma l’emorragia fissando sul 16-24 il punteggio del primo quarto. Nella seconda frazione non abbassa l’intensità la Paffoni, che con 5 punti consecutivi di Misters che valgono il +15 mette la freccia. Dopo il canestro di Rubbini arriva addirittura la tripla di capitan Balanzoni (+16), ma Mestre non perde lucidità e accorcia sino al 32-42 dell’intervallo lungo.

Nella ripresa Maruca aggredisce la partita con una canestro da oltre l’arco dopo che la Gemini era rientrata sotto la doppia-cifra di svantaggio, ma con Galmarini e Contento i padroni di casa si ritrovano in un amen a -2. Il solito Balanzoni ridà ossigeno agli uomini di Eliantonio, che rivedono i mostri della sfida contro Lumezzane. La Paffoni è però presente in difesa, Mestre si trova nuovamente imballata e a suon di giri in lunetta i rossoverdi tornano avanti, con il canestro di Maruca a consegnare il +13 a 10’ dalla fine. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Contento, a cui rispondono Ferraro e Misters. Corgnati segna addirittura il +17, massimo vantaggio del match, poi replicato da Stepanovic e nuovamente dallo stesso Corgnati, con la Fulgor che gestisce sino al 75-62 finale.

Due punti importanti, su un campo difficile come quello del Taliercio, contro una squadra in ripresa! Sabato 7 dicembre tutti al Pala Cipir, la Paffoni affronta Monferrato Basket in una sfida speciale in cui indosseremo le speciali divise natalizie.

Gemini Mestre 62

Paffoni Fulgor Basket Omegna 75

Parziali (16-24, 16-18, 13-16, 17-17)

Gemini Mestre: Lorenzo Galmarini 16 (7/10, 0/0), Andrea Mazzucchelli 11 (1/2, 3/8), Simone Aromando 9 (4/9, 0/4), Marco Contento 9 (0/3, 1/4), Michele Rubbini 8 (3/6, 0/4), Luca Brambilla 4 (0/2, 1/3), Andrea Lo biondo 3 (0/2, 1/5), Fabio Sebastianelli 2 (1/1, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/1, 0/3), Armando Kazadi 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 16 (3/6, 3/9), Jacopo Balanzoni 15 (6/7, 1/1), Arsenije Stepanovic 12 (0/0, 2/3), Matteo Corgnati 12 (2/4, 2/2), Matteo Maruca 7 (1/3, 1/2), Diego Terenzi 6 (2/4, 0/1), Massimiliano Ferraro 4 (0/1, 1/5), Francesco Paolin 3 (1/3, 0/3), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0).