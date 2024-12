Oleggio Magic Basket: battuta Gazzada, sono otto in fila

Una sfida al vertice che ha regalato una grandiosa vittoria! Nella prima giornata di ritorno di serie B interregionale l' Oleggio Magic Basket batte Basket 7 Laghi Gazzada 84-71 (ribaltato nettamente il risultato di andata) e rimane in vetta alla classifica in solitaria! Non solo, la formazione ha eguagliato in questo modo il record di otto vittorie consecutive che Oleggio aveva raggiunto nella stagione 2018/2019, striscia che aveva consentito di giocare i playoff.

Per gli Squali in campo Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; per Gazzada Tannoia, Cassinerio, Warden, Lovato e Pesenato. Scontro dall’arco Warden/Casella (3-3); mini parziale ospite per il 3-7, gli Squali rimontano e Casella serve la palla perfetta a Garavaglia ed è 12-10. Il primo quarto è equilibrato (23-21 alla prima sirena). Il secondo quarto inizia con gli Squali pronti ad allungare e Gazzada di tutta risposta che accorcia (27-25). Quando Lonati spara da tre Bianchi richiama i suoi (30-25) e lo fa di nuovo quando Garavaglia sigla il 34-27. Gazzada torna nei paraggi (36-31), De Ros allunga e con Lonati al ferro è doppia cifra di distacco (42-31). Gazzada con pazienza ricuce e all’intervallo è ancora equilibrio (45-40).

Alzano decisamente il ritmo gli Squali alla ripresa, la difesa è blindata e Gazzada non trova per diversi minuti la via del canestro; con Suigo e Lonati è 49-40, Gazzada approfitta di un rimbalzo offensivo per fare i primi due punti, ma Karem e Van Elswyk e poi Garavaglia siglano un super parziale che vale il 63-46 e Gazzada in affanno. Alla terza sirena è 65-49. Bravi gli Squali a tenersi alle spalle gli avversari, Lonati ancora da tre per il 74-55 ed è pausa ospite, da fuori si vede benissimo che una squadra ha già scelto di guidare fino alla fine con determinazione. Gazzada trova qualche canestro, ma il finale è una sentenza: 84-71.

Oleggio Magic Basket 84

Basket 7 Laghi Gazzada 71

Parziali (23-21; 22-19; 20-9; 19-22)

Oleggio: De Ros 4, Casella 14, Karem 5, Pilotti 2, Toffanin, Borsani, Suigo 2, Lonati 23, Garavaglia 13, Ceccato 3, Van Elswyk 12, Kovachev 6. All. Catalani.

Gazzada: Cassinerio 8, Mina 4, Tannoia 13, Pesenato 6, Veronesi, Warden 10, Dell’Acqua 11, Dagli 3, Gaye 8, Canelli ne, Lovato 8, Tenconi ne. All. Bianchi.