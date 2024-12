Collegno Basket: i Lions combattono, ma Pavia domina l'ultimo quarto

Ottima gara nel complesso per i biancorossi che hanno retto bene per tre quarti la concretezza ed il talento di Pavia, sono stati bravi a ricucire due gap di 15 punti, ma l’ultima frazione è stata fatale per i Lions che segnano solo 4 punti, mentre la Riso Scotti ne mette 30 a referto con Smith sugli scudi, che nel secondo tempo trascina i suoi al successo. Nonostante la sconfitta, Collegno ha mostrato sprazzi di grande intensità, soprattutto grazie alla prestazione superlativa di De Bartolomeo, autore di 22 punti e leader indiscusso della serata.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Pavia risponde con Bogunovic, Hidalgo, Smith, Ronca e Avanzini.

Partenza decisa per Pavia, che mostra tutta la sua esperienza con una circolazione di palla efficace e transizioni veloci. Collegno risponde con il talento di De Bartolomeo, autore di 8 punti, tra cui due triple. Capitan Tarditi e Obakhavbaye danno energia sotto le plance ed il periodo si chiude 19-26 per gli ospiti, che gestiscono meglio i possessi.

La Riso Scotti inizia il secondo quarto con un parziale di 8-0, portandosi sul 19-34 e costringendo coach Comazzi al timeout. I Lions escono galvanizzati dal minuto di sospensione, passando a zona e alzando il ritmo. Fracasso, Tarditi e De Bartolomeo provano a riavvicinare i biancorossi a Pavia, che però non molla con Apuzzo e Lomele che mantengono le distanze. Negli ultimi 51 secondi sul 30-39 ancora De Bartolomeo protagonista: recupera palla e segna i liberi dopo avere subito fallo, crea scompiglio nella difesa rossoblù e infila la tripla mortifera da metà campo che fa esplodere il PalaCollegno chiudendo la frazione sul 37-39.

Nell’intervallo sono stati presentati gli amici dell’Associazione Sportiva Pandha, ospitati dal Collegno Basket per promuovere la settimana europea degli Special Olympics della pallacanestro.

Il rientro in campo vede i Lions in difficoltà. Smith guida Pavia e la coppia Avanzini-Bogunovic fa il resto sotto canestro. Parziale servito in pochi minuti e panchina biancorossa costretta a fermare il tempo sul 41-56. Collegno non molla, Fracasso e Castellino prendono per mano i biancorossi e accorciano il gap. Anche De Bartolomeo torna on fire, ne infila 5 consecutivi e la frazione si chiude sul 57-61.

Nell’ultimo periodo, i rossoblù alzano ulteriormente il ritmo con Smith, Bogunovic, Hidalgo e Lomele protagonisti. La difesa dei Lions non riesce a contenere l’esplosività degli avversari, la fase offensiva non funziona più e Pavia prende definitivamente il largo, chiudendo la gara sul 61-91. Parziale molto severo per Collegno per quanto prodotto per tre quarti, la Riso Scotti si dimostra comunque squadra di alto livello, che può giocarsi tutte le carte per il salto di categoria.

TABELLINI

Collegno Basket 61

Riso Scotti Pallacanestro Pavia 91

Parziali (19-26, 37-39, 57-61)

Collegno Basket: Obase 4, Milone, Castellino 5, Tarditi 8, Donnini ne, Quagliotto 4, Fracasso 11, Obakhavbaye 7, Grillo ne, Lo Buono, De Bartolomeo 22, Bossola ne. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Riso Scotti Pallacanestro Pavia: Smith 21, Ronca 10, Bogunovic 16, Temporali, Hidalgo 13, Genovese 4, Apuzzo 7, Avanzini 10, Lomele 10, Moro ne. All. Cristelli. Ass. Veneroni, Meriggi.