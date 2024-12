Il BCC Derthona Basket domina a Verona contro l'Alpo

L’ Autosped BCC Derthona torna al successo in campionato, conducendo la sfida contro la MEP Pellegrini Alpo sin dalle prime battute. La formazione allenata da Cutugno, priva di Melchiori, trova diverse protagoniste nel corso della gara, controlla i rimbalzi (58-37 il computo finale nella lotta sotto i tabelloni a favore delle ragazze di coach Cutugno) e il ritmo e allunga progressivamente il proprio margine, costruendo un successo che alla fine sarà agevole. Le Giraffe ora osserveranno il proprio turno di pausa in campionato e torneranno in campo domenica 15 dicembre alle 18 a Faenza nell’ultima partita del girone di andata.

Avvio di gara brillante per l’Autosped, che controlla fa la voce grossa a rimbalzo, si conquista seconde opportunità e con giocate corali allunga nel punteggio sino al 10-21 della prima sirena. Nella seconda frazione le Giraffe trovano minore fluidità in attacco, ma con grande applicazione difensiva e presenza sotto i tabelloni respingono i tentativi di rientro di Alpo. Una folata di Attura in chiusura di primo tempo fissa il parziale sul 24-36 dell’intervallo.

Con un break di 0-15 ad alta intensità al rientro dagli spogliatoi, il BCC aggiorna più volte il massimo vantaggio e indirizza la gara: nonostante i tentativi di Alpo di accorciare le distanze, la squadra allenata da Cutugno chiude la frazione avanti 31-54. Nell’ultimo quarto l’Autosped amministra il margine accumulato e si impone 44-75.ù

Le parole di Arianna Arado: «Abbiamo giocato con solidità e con la giusta mentalità sin dall’inizio, avendo lavorato tanto in settimana. Al rientro dagli spogliatoi, abbiamo continuato con il giusto atteggiamento. Siamo soddisfatti di quanto siamo facendo, cerchiamo ogni giorno di fare meglio».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Ci tenevamo a fare tesoro delle ultime prestazioni per migliorare qualcosa: il lavoro che abbiamo fatto a rimbalzo è stato davvero produttivo e ci ha garantito extrapossessi. Siamo riusciti a giocare più in contropiede e in flusso. Nel secondo tempo abbiamo aumentato l’energia, attaccando più in uno contro uno sui punti deboli individuati».

MEP Pellegrini Alpo 44

Autosped BCC Derthona 75

Parziali (10-21, 24-36, 31-54)

MEP Pellegrini Alpo: Mathias 2, Parmesani 5, Spinelli 14, Ostojic 6, Moriconi 8, Chiaretto ne, Mancini, Furlani, Frustaci 2, Rainis ne, Tulonen 4, Soglia 3. All. Soave.

BCC Derthona: Dotto 12, Marangoni 5, Fontaine 10, Torelli ne, Premasunac 5, Leonardi 3, Arado 4, Attura 20, Melchiori ne, Penna 6, Gatti 2, Coates 8. All. Cutugno.