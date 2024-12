FISI-AOC: i risultati dello Sci di Fondo nella Coppa Italia Rode e del Biathlon nella IBU Cup

SCI DI FONDO - COPPA ITALIA RODE: BEATRICE LAURENT CONCEDE IL BIS TRA LE JUNIORES; MARTINO CAROLLO È 5° TRA I SENIOR

Si è concluso il weekend di gare di Santa Caterina dopo la sprint di venerdì e la 10 km in tecnica libera di sabato, valida per tutte le categorie senior e junior (uomini e donne). Al via atleti da 12 nazioni, oltre ai gruppi delle forze armate e comitati regionali per quanto riguarda i colori azzurri.

Nella gara maschile di domenica, una 10Km in tecnica classica, a cui hanno preso parte 39 fondisti, si è imposto Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) con il tempo totale di 29'46.4. Seconda e terza posizione per Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) e Giovanni Ticcò (Fiamme Oro), con un ritardo di +19.8 e +21.5 dall’atleta di Brunico. Completano la top 5 Martin Coradazzi (Esercito) e il cuneese Martino Carollo (Fiamme Oro), trionfatore della gara in tecnica classica del sabato. Bene anche la prestazione dell'atleta delle Fiamme Giaalle Davide Ghio, classe 2004, che chiude al 9° posto con un distacco di 55'9 dall'esperto Nöckler. Da segnalare l'assenza dalle gare di Lorenzo Romano (Carabinieri). Il fondista cuneese, che aveva fatto bene nei test di Livigno, ha mancato l'appuntamento del weekend a causa di un'infezione da Herpes Zoster. Con terapia antivirale in corso, anche se le sue condizioni sono già in netto miglioramento, si è preferito in via precauzionale non forzare il rientro, che avverrà verosimilmente a Slingia.