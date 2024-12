Cuneo porta a casa un solo set da Ravenna

Secondo scontro diretto per i cuneesi della MA Acqua S.Bernardo Cuneo che cedono in ricezione al servizio portentoso dei ravennati. I biancoblù portano a casa il secondo set, e con un po’ di sfortuna nel quarto set non riescono a raggiungere i padroni di casa. Dal secondo set Malavasi in campo per Cuneo al posto di Allik. Prendiamo quanto di buono fatto e riflettiamo su ciò che non ha funzionato e giriamo pagina; prossima giornata sarà domenica 8 dicembre ore 18.00, Immacolata al palazzetto per il match vs Macerata.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Valentini schiera: Russo palleggio, Guzzo opposto, Copelli e Canella al centro, Feri e Tallone schiacciatori; Goi (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Secondo me è stata una bella partita, molto tirata. E’ successa una cosa un po’ insolita per noi, ovvero primo e terzo set persi in ricezione. Una partita in cui abbiamo giocato molto bene, nel quarto set un po’ sfortunati, peccato aver perso di misura. Ravenna ha fatto un’ottima partita, soprattutto in battuta e ha meritato alla fine di vincere».



Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 8 dicembre alle ore 18.00 in casa contro Macerata. Prevendita attiva su Liveticket fino a domenica alle ore 16.00 con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.

Dalle 16.30 del game day, apertura biglietteria e cancelli del palasport di Cuneo, con distribuzione biglietti dalle 16.30 alle 17.20 ed estrazione alle 17.30 del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli. Inoltre Doctor App, sponsor del match day, metterà in palio 100 premi per chi scaricherà l’app dalle ore 17.30; ai primi 10 che scaricheranno l’app e si registreranno, verranno premiati a fine partita, mentre gli altri 90 riceveranno una notifica con le istruzioni per il ritiro.



Consar Ravenna 3

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1

Parziali (25-17/18-25/25-22/25-23)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 0, Pinali 22, Codarin 5, Volpato 7, Allik 1, Sette 14; Cavaccini (L1); Malavasi 7, Oberto, Mastrangelo, Brignach 1, Compagnoni. N.e. Agapitòs, Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 42%; Attacco: 53%; Muri 7; Ace 1.



Consar Ravenna: Russo 4, Guzzo 16, Copelli 16, Canella 10, Feri 7, Tallone 20; Goi (L1); Ekstrand, Bertoncello. N.e. Selleri, Slatanov, Grottoli, Asoli (L2).

All.: Antonio Valentini.

II All.: Saverio Di Lascio.

Ricezione positiva: 63%; Attacco: 48%; Muri 2; Ace 9.

Durata set: 24’, 24’, 31’, 34’.

Durata totale: 80’.

Arbitri: Stefano Nava, Maurina Sessolo.