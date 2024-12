FIBS: a Vercelli premiate le eccellenze sportive del 2024

Particolare attenzione ai progetti inclusivi come quello creato dai Grizzlies in collaborazione con l’Asl di Torino in favore di bambini affetti dalla sindrome dello spettro autistico cognitivo, ai gesti di fair play ed ai talenti piemontesi del baseball e softball.

Nella parte formale hanno ritirato il premio le formazioni, che hanno vinto le manifestazioni giovanili organizzate dal CR Fibs Piemonte, gli atleti ed i tecnici che si sono messi in risalto nelle varie categorie, con indosso la maglia azzurra della Nazionale italiana.

Sono stati ricordati Nadia Conti ed Ernesto Wong, figure storiche del softball e del baseball piemontesi scomparsi nel 2024, consegnati attestati di merito all'Avigliana Rebels per la promozione in Serie A Baseball ed ai JFK Baseball Mondovì per quella alla serie B.

Una speciale sezione è stata dedicata al Torneo delle Regioni, che si è svolto lo scorso mese di giugno proprio in Piemonte, infatti diversi sono stati i premi assegnati per questa importante manifestazione. Premio speciale anche per due giornalisti Alma Brunetto de La Stampa ed Enrico Capello di Tuttosport, ai quali il comitato regionale ha voluto ringraziare per il lavoro sostenuto e la messa in risalto l'attività del Piemonte.

CAMPIONATI REGIONALI

BASEBALL U12 - BC SETTIMO

BASEBALL U15 - VERCELLI

BASEBALL U18 - BC SETTIMO

SOFTBALL U13 - PORTA MORTARA NOVARA

SOFTBALL U15 - AVIGLIANA BEES

SOFTBALL U18 - LA LOGGIA SOFTBALL

FRIENDS CUP

BASEBALL U12 - SKATCH BOVES

SOFTBALL U13 - PORTA MORTARA NOVARA

COPPA PIEMONTE

BASEBALL U12 AVIGLIANA BEES - CANAVESE ACADEMY

BASEBALL U15 AVIGLIANA BEES - VERCELLI

BASEBALL U18 CUBS GRIZZLIES TORINO

SOFTBALL U13 PORTA MORTARA NOVARA

SOFTBALL U15 AVIGLIANA BEES

SEZIONE TORNEO DELLE REGIONI 2024

Attestato di merito per la Rappresentativa Little League Softball del Piemonte, medaglia di argento al Torneo delle Regioni 2024

MVP DEL TORNEO DELLE REGIONI

Little League Baseball a Tommaso SPATARO (Athletics Novara)

Junior League Baseball a Jofré GARCIA (Vercelli)

Senior League Baseball a Mattia FARIANO (Baseball Club Fossano)

Little League Softball a Naomi PICHARDO (Porta Mortara Novara)



PREMIO FAIR PLAY SOLIDARIETA':

al Presidente Giorgio BONAGURO ed all'atleta Sumi LECCI (La Loggia)

al Presidente Bruna MATTEA ed all'atleta Giulia LA PICA (Avigliana Rebels)

al Presidente Miranda SCOTTO e all'atleta Alice PANERO (Baseball Club Fossano)

PREMIO AZZURRINE

BEATRICE SAIU (LA LOGGIA)

GIORGIA MARIA EREMITA, CLOE GUZZON E NOEMI PICHARDO (PORTA MORTARA)

GIULIA GENNARI E GIULIA PEYRANI (AVIGLIANA REBELS)

PREMIO AZZURRINI

TOMMASO SPATARO (ATHLETICS NOVARA)

DAVIDE GENNARI (AVIGLIANA REBELS)

CORRADO RESCA E GIACOMO TESIO (GRIZZLIES TORINO)

KEVIN WONG ED EDOARDO FILOSA (BC SETTIMO)

PATRICK SILVA (VERCELLI BASEBALL)

PREMIO TECNICI AZZURRI

MARISTELLA PERIZZOLO (AVIGLIANA REBELS) MANAGER U15 ITALIA SOFTBALL

MARIA GRAZIA BARBERIS (LA LOGGIA) MANAGER U13 ITALIA SOFTBALL

GIANNI GABRI (GRIZZLIES TORINO) COACH U13 ITALIA SOFTBALL

GIANMARIO COSTA (GRIZZLIES TORINO) COACH U18 ITALIA BASEBALL

ALESSANDRO ROSA COLOMBO (AVIGLIANA BEES) COACH U12 ITALIA

ORGANI FEDERALI